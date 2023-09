Alibaba envisage d’introduire en bourse sa filiale logistique Cainiao

Alibaba envisage de coter son unité logistique Cainiao à la Bourse de Hong Kong, a annoncé mardi le géant chinois du commerce électronique dans un dossier réglementaire.

Alibaba continuera de détenir plus de 50 % des actions de Cainiao après la scission.

Cette décision s’inscrit dans l’un des bouleversements les plus radicaux de l’histoire d’Alibaba. En mars, la société a annoncé qu’elle diviserait sa structure en six unités commerciales, dont la majorité pourront lever des fonds extérieurs et entrer en bourse.

Cainiao est la première de ces entreprises à déposer officiellement une demande publique initiale (IPO).

Alibaba a déclaré que la Bourse de Hong Kong avait confirmé que la cotation de Cainiao pourrait avoir lieu. L’échange n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de CNBC.

Les détails n’ont pas encore été révélés sur le prix des actions ou sur la date de cotation prévue.

