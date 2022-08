Alibaba cherche à travailler avec les régulateurs américains sur les problèmes d’audit

Alibaba a été confrontée à des défis de croissance dans un contexte de resserrement réglementaire du secteur technologique chinois et de ralentissement de la deuxième économie mondiale. Mais les analystes pensent que la croissance du géant du commerce électronique pourrait s’accélérer jusqu’en 2022.

Le géant chinois du commerce électronique Alibaba a déclaré qu’il se conformerait aux régulateurs américains et s’efforcerait de maintenir ses listes à New York et à Hong Kong.

“Alibaba continuera de surveiller l’évolution du marché, de se conformer aux lois et réglementations applicables et de s’efforcer de maintenir son statut de cotation à la fois à la NYSE et à la Bourse de Hong Kong”, a-t-il déclaré lundi dans un communiqué à la bourse de Hong Kong.

La déclaration est intervenue après qu’Alibaba a été ajoutée à la liste des entreprises chinoises de la Securities and Exchange Commission des États-Unis risquant d’être radiée pour ne pas avoir satisfait aux exigences d’audit vendredi. En conséquence, les actions Alibaba cotées aux États-Unis ont plongé de 11 % lors de la séance de négociation de vendredi.

Lundi, le titre était en baisse de plus de 5 % à Hong Kong, mais s’est redressé pour s’échanger autour de 2,2 % en milieu d’après-midi.

Sous le Loi sur la responsabilité des sociétés étrangères loi, la SEC identifie les sociétés ouvertes qui ont retenu les services d’un cabinet d’experts-comptables enregistré pour émettre un rapport d’audit lorsque le cabinet a une succursale ou un bureau.