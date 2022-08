Alibaba (BABA) résultats du premier trimestre de l’exercice en juin

Pendant ce temps, le géant du commerce électronique continue de faire face à un environnement réglementaire strict après la répression de plus d’un an et demi de Pékin sur le secteur technologique national.

Les actions du géant chinois du commerce électronique à Hong Kong ont augmenté de plus de 4% avant le rapport sur les résultats. Les actions d’Alibaba cotées aux États-Unis étaient jusqu’à 7% plus élevées, avant de réduire les gains.

Les revenus de la plus grande entreprise d’Alibaba, la division commerciale chinoise, qui comprend sa place de marché populaire Taobao, ont diminué de 1 % en glissement annuel pour atteindre 141,93 milliards de yuans. Cela s’explique principalement par une baisse de 10 % des revenus de gestion de la clientèle. Le CMR est le revenu qu’Alibaba tire de services tels que le marketing que l’entreprise vend aux marchands sur ses plateformes de commerce électronique Taobao et Tmall.

Alibaba a déclaré que le CMR avait diminué parce que les ventes globales de biens physiques en ligne sur ses plateformes Taobao et Tmall avaient diminué “d’une année à l’autre” et qu’il y avait eu une augmentation des annulations de commandes en raison de l’impact de la résurgence de Covid et des “restrictions qui en résultaient”. dans les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique en avril et pendant la majeure partie du mois de mai. »

En juin, Alibaba a déclaré avoir constaté une reprise du soi-disant volume brut de marchandises (GMV) grâce à l’amélioration de la logistique et au festival annuel du shopping 6.18 en Chine qui culmine en juin. Le GMV est une mesure des ventes effectuées sur les plates-formes d’Alibaba, mais n’est pas directement synonyme de revenus. L’événement commercial voit les acteurs du commerce électronique offrir des remises massives aux clients.

Dans le cadre de son activité commerciale en Chine, Alibaba a également tenté d’augmenter les revenus et les utilisateurs de sa plate-forme de réduction appelée Taobao Deals et du service d’épicerie et de produits frais Taocaiicai. La société basée à Hangzhou considère ces nouvelles entreprises comme un moyen d’attirer des clients moins aisés dans les petites villes chinoises.

Les investisseurs ont veillé à ce qu’Alibaba puisse contrôler ses coûts tout en développant ces activités. Alibaba a déclaré que Taobao Deals “a considérablement réduit les pertes d’une année sur l’autre ainsi que d’un trimestre sur l’autre grâce à l’optimisation des dépenses d’acquisition d’utilisateurs ainsi qu’à l’amélioration des dépenses moyennes des consommateurs actifs”. La société n’a pas révélé les pertes de Taobao Deals.

Alibaba a déclaré qu’au cours du trimestre de juin, Taocaicai GMV a augmenté de plus de 200% d’une année sur l’autre tandis que ses pertes “ont augmenté modérément par rapport au même trimestre de l’année dernière”.