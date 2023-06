Alibaba annonce qu’Eddie Wu succèdera à Daniel Zhang en tant que PDG dans un mouvement surprise

Eddie Wu succèdera à Daniel Zhang en tant que directeur général de Groupe Alibaba tandis que Joe Tsai prendra la place de Zhang en tant que président du groupe, a annoncé mardi la plus grande entreprise de commerce électronique de Chine.

Wu est l’un des co-fondateurs d’Alibaba et actuellement président de Taobao et Tmall Group. Tsai, propriétaire des Brooklyn Nets, est actuellement vice-président exécutif d’Alibaba.

Zhang continuera à diriger Alibaba Cloud Intelligence Group en tant que président-directeur général après ce changement, qui, selon la société, prendra effet le 10 septembre.

Cette annonce surprise de succession intervient après qu’Alibaba a annoncé en mars qu’il diviserait son entreprise en six groupes commerciaux. La société a expliqué à l’époque que cela permettra à chaque groupe d’activités de lever des fonds extérieurs et de rendre public la réorganisation la plus importante de l’histoire du géant chinois du commerce électronique.

