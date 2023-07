Alibaba agrandit les épiceries Freshippo en Chine avant l’introduction en bourse de l’unité

d’Alibaba L’unité d’épicerie Freshippo a augmenté son nombre de magasins physiques en Chine, a annoncé vendredi la société, alors que l’entreprise se prépare à se séparer de sa société mère et à devenir publique.

Freshippo, connu sous le nom de Hema en Chine, prévoit d’ouvrir 12 nouveaux magasins à travers la Chine continentale dans les grandes villes comme Pékin, Shanghai et Guangzhou.

L’épicerie est devenue un champ de bataille pour les deux plus grandes entreprises chinoises de commerce électronique : Alibaba et JD.com .

La semaine dernière, JD a créé une nouvelle unité commerciale pour héberger son entreprise d’épicerie 7Fresh et a nommé un vétéran de l’entreprise pour diriger la division.

Freshippo d’Alibaba tente de combiner la force de l’entreprise dans le commerce électronique et la logistique avec l’expérience d’achat plus traditionnelle. Les utilisateurs peuvent commander en ligne et se faire livrer leurs courses, mais peuvent également se rendre dans les magasins physiques connus pour leurs produits frais tels que les homards.

L’expansion intervient trois mois après qu’Alibaba s’est scindée en six unités commerciales distinctes dans le but de ramener l’entreprise à la croissance. Ces unités peuvent lever des capitaux extérieurs et devenir publiques.

Cependant, Freshippo est une entreprise distincte et indépendante sous Alibaba, et non l’un des six groupes commerciaux. Le mois dernier, Alibaba a donné son feu vert à une offre publique initiale pour Freshippo, mais n’a pas donné de calendrier.

Freshippo compte plus de 300 magasins en Chine dans 27 villes chinoises.