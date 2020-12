La Chine a lancé une enquête antitrust sur le groupe Alibaba et convoquera la filiale du géant de la technologie Ant Group pour qu’elle se réunisse dans les prochains jours, ont annoncé jeudi les régulateurs, dans le dernier coup porté à l’empire du commerce électronique et de la fintech de Jack Ma. L’enquête fait partie d’une répression accélérée du comportement anticoncurrentiel dans l’espace Internet en plein essor de la Chine, et du dernier revers de Ma, l’ancien professeur d’école de 56 ans qui a fondé Alibaba et est devenu l’entrepreneur le plus célèbre de Chine. Cela fait suite à la suspension spectaculaire par la Chine, le mois dernier, de l’offre publique initiale de 37 milliards de dollars de Ant, qui était en passe d’être la plus importante au monde, deux jours seulement avant que les actions ne commencent à se négocier à Shanghai et à Hong Kong.

Dans un éditorial fortement rédigé, le Quotidien du Peuple du Parti communiste au pouvoir a déclaré que si « le monopole est toléré et que les entreprises sont autorisées à se développer de manière désordonnée et barbare, l’industrie ne se développera pas de manière saine et durable ». Les actions d’Alibaba ont chuté de près de 9% à Hong Kong, leur plus bas depuis juillet, tandis que les rivaux Meituan et JD.com ont tous deux chuté de plus de 2%. Les régulateurs ont mis en garde Alibaba contre la soi-disant pratique du «choix d’un parmi deux» selon laquelle les commerçants sont tenus de signer des pactes de coopération exclusifs les empêchant d’offrir des produits sur des plates-formes concurrentes.

L’Administration d’État pour la régulation du marché (SAMR) a déclaré jeudi qu’elle avait lancé une enquête sur cette pratique.

Les régulateurs financiers rencontreront également la branche fintech d’Alibaba Ant Group dans les prochains jours, selon un communiqué séparé de la Banque populaire de Chine jeudi, jetant un autre nuage sur une reprise potentielle de la vente d’actions. La réunion « guidera Ant Group pour mettre en œuvre une surveillance financière, une concurrence loyale et protéger les droits et intérêts légitimes des consommateurs », indique le communiqué.

Ant a déclaré avoir reçu un avis des régulateurs et « se conformer à toutes les exigences réglementaires ». Alibaba a déclaré qu’il coopérerait à l’enquête et que ses opérations restaient normales. Fred Hu, président du Primavera Capital Group à Hong Kong, un investisseur chez Ant, a déclaré que les marchés mondiaux surveilleraient si les mouvements étaient «politiquement motivés» et si les régulateurs ciblaient les monopoles privés mais pas d’État. « Ce serait une tragédie si la loi antitrust devait être considérée comme » ciblant « uniquement les entreprises technologiques privées prospères », a-t-il déclaré.

Ma est resté à l’écart du public depuis un forum de fin octobre à Shanghai où il a critiqué le système de réglementation chinois, l’accusant d’étouffer l’innovation dans un discours qui a piqué les responsables et déclenché une chaîne d’événements qui ont conduit à la suspension de l’introduction en bourse de Ant. La pratique consistant à obliger un commerçant à vendre exclusivement sur une seule plateforme, qu’Alibaba a défendue dans le passé, a longtemps été une source de friction. Dans un procès l’année dernière, le fabricant d’électroménagers Galanz a accusé Alibaba de l’avoir pénalisé pour avoir refusé de cesser de vendre des produits sur la plate-forme rivale Pinduoduo. L’affaire a été résolue. Dans une affaire en cours, JD.com a accusé Tmall d’Alibaba de restreindre les vendeurs de commerce avec lui en signant des accords exclusifs.

ATTENTE POUR LA SCRUTINY

Après des années de traitement largement non interventionniste du commerce électronique, Pékin a clairement fait connaître ses intentions antitrust. Le mois dernier, il a publié un projet de règles visant à empêcher le comportement monopolistique des entreprises Internet, et le Politburo a promis ce mois-ci de renforcer les efforts anti-monopole en 2021 et de freiner « l’expansion désordonnée du capital ».

La Chine a également averti les géants de l’internet ce mois-ci de se préparer à un examen plus minutieux, car elle a infligé des amendes et annoncé des enquêtes sur des fusions impliquant Alibaba et Tencent Holdings. Liu Xu, chercheur à l’Institut national de stratégie de l’Université Tsinghua et défenseur de longue date de l’application des lois antitrust, a déclaré qu’il s’attendait à ce que d’autres plates-formes technologiques fassent l’objet d’un examen minutieux.

« Les entreprises Internet chinoises ont connu une croissance sans précédent avec une réglementation légère pendant des années », a déclaré une source réglementaire, refusant d’être nommée compte tenu de la sensibilité de la question. « Les dernières mesures réglementaires à leur encontre ont envoyé un message clair selon lequel le temps d’or pour beaucoup d’entre eux est terminé et qu’il n’y a aucune entreprise en Chine qui puisse être trop grande pour faire faillite. »

Les régulateurs sont également devenus mal à l’aise avec certaines parties de l’empire tentaculaire d’Ant, principalement ses activités de crédit qui ont contribué à près de 40% des revenus du premier semestre. Quelques jours avant la cotation prévue de Ant, les régulateurs ont déclaré à Ma et à deux hauts dirigeants que son activité de prêt en ligne ferait l’objet d’un examen plus strict, ont déclaré des sources à Reuters.