Alia et Shaheen Bhatt redéfinissent les objectifs de leurs sœurs avec leurs tenues élégantes [Watch Video]

Alia Bhatt et Shaheen Bhatt redéfinissent les objectifs des sœurs grâce à leur sens du style impeccable. Alia était magnifique dans une belle robe bleue, tandis que sa sœur, Shaheen, portait une tenue rouge vif. Leurs choix de mode se complétaient parfaitement, mettant en valeur leurs personnalités uniques. La robe bleue d’Alia accentuait son élégance et sa grâce, tandis que la robe rouge de Shaheen respirait la confiance et l’audace. Ensemble, ils ont créé un spectacle visuel éblouissant, laissant tout le monde impressionné par leurs choix avant-gardistes. Les sœurs Bhatt continuent d’inspirer avec leur sens impeccable de la mode, prouvant qu’en matière d’objectifs sœurs, elles sont en tête de liste. Née dans la famille Bhatt, elle est la fille du cinéaste Mahesh Bhatt et de l’actrice Soni Razdan. Après avoir fait ses débuts d’actrice lorsqu’elle était enfant dans le thriller Sangharsh de 1999, elle a joué son premier rôle principal dans le film pour adolescents Étudiant de l’année (2012) de Karan Johar, tandis que Shaheen Bhatt est une scénariste et poétesse très connue à Bollywood.