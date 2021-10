Alia Bhatt vs Alia Bhatt: le RRR du SS Rajamouli va affronter Gangubai Kathiawadi | Films Actualités

New Delhi: Après que RRR de SS Rajamouli a annoncé sa nouvelle date de sortie le 7 janvier, c’est Alia Bhatt contre Alia Bhatt au box-office alors que le réalisateur Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali avec elle sortira un jour plus tôt le 6 janvier.

Alia Bhatt a profité de son compte Instagram pour annoncer la sortie des deux films. « 07.01.2022. Rendez-vous au cinéma !! Préparez-vous à découvrir le plus grand drame d’action indien dans les cinémas du monde entier. #RRRMovie #RRROnJan7th », a écrit l’actrice dans son message.

Auparavant, le magnum opus RRR de SS Rajamouli devait sortir le 13 octobre en tant que cadeau de Diwali pour les fans de Jr NTR et de Ram Charan. Cependant, plus tôt ce mois-ci, les réalisateurs ont annoncé qu’ils sortiraient le film à une nouvelle date « lorsque les marchés mondiaux du cinéma seront opérationnels ».

« Nous sortirons le plus tôt possible lorsque les marchés mondiaux du cinéma seront opérationnels », indique un communiqué des créateurs.

La nouvelle date de sortie du film conduira cependant à la division des écrans de cinéma et du public entre RRR et Gangubai Kathiawadi.

En annonçant la sortie sur Gangubai Kathiawadi le 6 janvier, Alia Bhatt partageant un post sur Instagram avait écrit : « Je vous apporte une partie de mon cœur et de mon âme, #GangubaiKathiawadi sort dans les cinémas près de chez vous le 6 janvier 2022 ».

RRR, qui marque les débuts régionaux d’Alia Bhatt et Ajay Devgn, est un drame d’époque fictif sur deux révolutionnaires indiens, Alluri Sitarama Raju (Ram Charan) et Komaram Bheem (Jr NTR), qui ont combattu respectivement le Raj britannique et Nizam d’Hyderabad.

Gangubai Kathiawadi est basé sur le livre de S Hussain Zaidi « Mafia Queens of Mumbai », qui est basé sur la vraie vie d’un propriétaire de bordel et d’une matriarche devenue politicienne Gangubai, originaire de Kamathipura. L’acteur Ajay Devgn fait également partie de ce film, qui met en vedette Alia dans le rôle principal.