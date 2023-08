Alia Bhatt veut être castée dans un film avec Kareena Kapoor Khan, partage des photos pour faire un cas magnifique pour le même

Kareena Kapoor Khan et Alia Bhat sont les actrices les plus populaires de l’industrie. Et ce sont des DIVA à leur manière. Alia est très proche de Kareena et l’a ouvertement qualifiée d’inspiration. Et maintenant, le Rock Aur Rani Kii Prem Kahaani beauty a exprimé son désir de travailler avec Kareena Kapoor Khan. Alia a pris sa poignée de médias sociaux et a ouvertement demandé à être castée dans un film avec Bebo et nous disons, faites-le déjà !

Alia Bhatt veut travailler avec Kareena Kapoor Khan

Le Gangubaï Kathiawadi l’actrice Alia Bhatt a partagé quelques photos sur sa poignée Instagram. Ils l’incluent ainsi que la magnifique Kareena Kapoor Khan. Les deux beautés dans un cadre sont absolument à couper le souffle. La première photo montre Bebo et Alia vérifiant leur maquillage. La deuxième photo est celle des deux actrices de Bollywood prises dans les miroirs de maquillage. Le troisième est une photo d’eux étant maladroits ensemble. Kareena affiche comme d’habitude sa moue tandis qu’Alia est tout sourire en s’appuyant sur le Laal Singh Chaddha actrice.

Alia taquine si cela peut s’améliorer avec une émoticône souriante. Elle écrit en outre, comme un appel à tous les cinéastes pour qu’ils la jettent avec Kareena dans un film ensemble. L’actrice ajoute quel que soit le temps qu’ils passeront à réfléchir. Leurs photos deviennent virales dans les nouvelles du divertissement. Découvrez la publication Instagram d’Alia Bhatt avec Kareena Kapoor Khan ici:

Kareena Kapoor Khan et Alia Bhatt ont donné des performances incroyables dans certains films à succès. Ils ont travaillé ensemble dans Oudta Pendjab qui mettait également en vedette Shahid Kapoor et Diljit Dosanjh. Ils ont également fait leurs preuves dans divers genres. Imaginez quelle magie ils créeraient à l’écran s’ils avaient le bon script.

Regardez la vidéo d’Alia Bhatt parlant de sa fille Raha Kapoor ici :

Travail devant Kareena Kapoor Khan et Alia Bhatt

Alia profite du succès de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani avec Ranveer Singh. L’actrice a taquiné ses fans à propos d’un projet lors de sa dernière session AMA. Le projet n’a pas de titre pour le moment. Cependant, elle a Brahmastra 2 et 3 avec Ranbir Kapoor dans le pipeline. Elle a aussi Jee Le Zaara avec Katrina Kaif et Priyanka Chopra. D’autre part, Kareena Kapoor a un remake de La dévotion du suspect X, Veere Di Mariage 2 et L’équipage pour n’en nommer que quelques-uns.