Alia Bhatt va s’entraîner aux arts martiaux mixtes et se préparer intensivement pour le film d’action spyverse de YRF ; vérifier les détails

On dirait qu’il n’y a pas moyen de s’arrêter Alia Bhatt. L’acteur, qui a récemment été vu dans le film familial à succès Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani de Karan Johar et a fait ses débuts à Hollywood ce mois-ci avec Cœur de pierre, a déjà commencé à travailler sur son prochain film. L’acteur fera ses débuts dans le Le spyverse de Yash Raj Film avec leur prochain film d’action. Le film sera le premier film dirigé par une héroïne dans le spyverse qui comprend déjà Guerre, Pathaan et le Tigre franchise.

Alia Bhatt va suivre un entraînement intense de 3 mois pour son prochain film avec YRF

Alia Bhatt sera vue dans le film d’action-thriller sans titre avec Sharvari Wagh. Le film est le 8ème film de l’univers de l’espionnage après Ek Tha Tigre, Tigre Zinda Hai, Guerre, Pathaan, et les films à venir Tiger 3, War 2 et Tiger contre Pathaan.

Ce sera la première fois qu’Alia sera en tête d’affiche d’un film d’action hors du commun. Ne négligeant aucun effort pour s’assurer que le film soit un grand succès, l’acteur subira 3 mois de préparation intense pour le film.

« Alia Bhatt et Sharvari incarneront les premières espionnes super cool de YRF, rejoignant les plus grandes superstars masculines comme Shah Rukh Khan, Salman Khan et Hrithik Roshan dans ce qui constitue l’univers cinématographique le plus réussi d’Inde », rapporte le journal. Villa Rose a cité une source proche du développement comme disant.

Le rapport ajoute qu’Alia et Sharvari subiront un régime de préparation rigoureux de 3 mois pour leurs séquences d’action à indice d’octane élevé. « Cela comprendra une formation aux arts martiaux mixtes. Le film sera réalisé à grande échelle et nécessitera que les deux actrices soient en excellente condition physique, prêtes pour les séquences d’action exigeantes qu’elles aborderont ensemble. Elles commenceront leur préparation après avoir terminé leur cours actuel. engagements », ajoute encore le rapport.

Alia Bhatt remporte le prix de la meilleure actrice aux 69e National Film Awards

Pendant ce temps, Alia a récemment remporté le prix de la meilleure actrice lors de la 69e cérémonie des National Film Awards annoncée le 24 août. L’actrice a remporté le prix pour son rôle principal dans le film policier biographique de Sanjay Leela Bhansali. Gangubaï Kathiawadi. Le cinéaste a également remporté le prix national du meilleur montage pour le film.