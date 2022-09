Alia Bhatt va lancer sa propre ligne de vêtements de maternité ; révèle ne pas vouloir piller la garde-robe de Ranbir Kapoor comme l’une des raisons

Alia Bhat et Ranbir Kapoor s’est marié en avril de cette année. En juin, le couple a annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Alia a brisé toutes les normes et a fait la promotion de son film Brahmastra pendant sa grossesse, et a joyeusement affiché son baby bump. Eh bien, Brahmastra est un succès, et maintenant, tout le monde attend de savoir si Alia et Ranbir auront la chance d’avoir un petit garçon ou une petite fille. Mais avant cela, Alia a décidé de lancer sa propre ligne de vêtements de maternité.

Chaque publication d’Alia fait la une des journaux de l’actualité du divertissement et l’actrice s’est rendue sur Instagram pour partager cette nouvelle passionnante avec ses fans. Dans son article, elle a écrit qu’il y a deux ans, lorsqu’elle a lancé sa marque de vêtements pour enfants, tout le monde lui a demandé pourquoi elle avait fait cela, car elle n’avait même pas d’enfants. Mais maintenant, elle va lancer une ligne de vêtements de maternité et personne ne lui demandera pourquoi.

Alia Bhatt explique pourquoi elle a décidé de lancer une ligne de vêtements de maternité

Cependant, Alia Bhatt dans son message a décidé d’expliquer pourquoi elle a décidé de le faire. Dans son message, Alia a écrit que pendant la grossesse, ne pas pouvoir trouver la bonne chose à porter peut être stressant. L’actrice a également révélé les pensées qu’elle avait en tête et l’une d’entre elles était : “Devrais-je piller la garde-robe de Ranbir ?”

Alia a en outre révélé qu’elle avait lancé son propre style de vêtements plus adaptés aux bosses. Elle a ajouté de l’élastique à ses jeans, conçu des t-shirts qu’elle n’a pas à partager avec Ranbir, et bien plus encore. Alia a écrit: “Le confort a pris le pas sur l’apparence de l’aéroport.”

Découvrez le post d’Alia Bhatt sur sa ligne de vêtements de maternité ci-dessous …

Eh bien, les vêtements d’Alia lors des promotions de Brahmastra avaient attiré l’attention de tout le monde. Elle a sûrement donné des objectifs de mode majeurs à toutes les femmes enceintes.

Alia Bhatt films à venir

En parlant de ses films, Alia a Heart of Stone et Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani alignés. Les deux films devraient sortir en 2023. Alors que Heart of Stone sera présenté en première sur Netflix, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani sera sur les grands écrans.