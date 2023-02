Alia Bhatt travaille sur la chanson Tere Pyaar Mein de Ranbir Kapoor, les fans disent qu’il est “chanceux d’avoir une telle épouse de soutien”

Le couple puissant de Bollywood Alia Bhatt et Ranbir Kapoor s’est marié en avril de l’année dernière et a eu la chance d’avoir une petite fille Raha en novembre. Les deux stars, qui ont partagé l’espace de l’écran pour la première fois dans le film de Bollywood le plus rentable de 2022, Brahmastra, sont souvent vues en train de se soutenir mutuellement.

Ranbir a été vue en train de recréer la pose Gangubai Kathiawadi d’Alia devant les paparazzi l’année dernière et maintenant, Alia a étendu son soutien à la prochaine sortie de Ranbir Tu Jhoothi ​​Main Makkaar avec Shraddha Kapoor Dans sa dernière vidéo sur Instagram, l’actrice a été vue en train de travailler sur la première chanson sorti du film de Luv Ranjan intitulé Tere Pyaar Mein.

Le clip montre Alia en train de transpirer sur un vélo elliptique alors qu’elle donne sa propre tournure aux paroles de la chanson dans sa légende, “Filhaal hum toh sirf cardio ke pyaar mein bheege bheege bheege (En ce moment, nous sommes épuisés par l’amour du cardio ) @shraddhakapoor #TerePyaarMein en boucle dada @ipritamofficial”.





Les fans sont allés dans la section des commentaires et ont apprécié Alia pour son geste “mignon”. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Il a de la chance d’avoir une femme qui le soutient”, tandis qu’un autre a écrit : “Alia fait la promotion des films de RK, c’est tout”, ajoutant plusieurs émojis aux cœurs rouges. . Certains internautes n’ont pas pu s’empêcher de remarquer la lueur d’entraînement de l’actrice.

Composé par Pritam, écrit par Amitabh Bhattacharya et chanté par Arijit Singh et Nikhita Gandhi, Tere Pyaar Mein est en tête des charts de streaming depuis sa sortie le mercredi 1er février. La chanson fait également l’objet de discussions en raison de la chimie grésillante de Ranbir et Shraddha. . Tu Jhoothi ​​Main Makkaar est une sortie festive qui sortira dans les salles du monde entier à Holi le 8 mars.