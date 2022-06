Alia Bhatt traîne avec la famille de Ranbir Kapoor à Londres, dîne avec Shweta Bachchan, Armaan Jain

L’actrice de Bollywood Alia Bhatt, mariée à Ranbir Kapoor, est occupée à tourner son prochain film hollywoodien Heart of Stone à Londres. L’actrice a récemment rencontré la famille de Ranbir à Londres et des photos d’elle deviennent virales sur les réseaux sociaux.

Sur l’une des photos, on peut voir Alia s’amuser avec Armaan Jain, Anissa Malhotra, Shweta Bachchan, Rima Jain, Ritu Nanda et sa sœur Shaheen Bhatt. L’une des pages de fans a partagé les photos et a écrit: « Même sans Ranbir, Alia et Shaheen traînent avec sa famille à Londres. J’ADORE à quel point leurs familles sont devenues proches au cours de leur relation. J’ai également ajouté d’autres photos de Fam-Jam.





Sur le front du travail, Alia et Ranbir seront ensuite vus dans Brahmastra – la trilogie. Il s’agit d’une franchise de films en 3 parties et aura une sortie pan-indienne, dans cinq langues différentes – hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada. Grâce au film, les réalisateurs espèrent percer sur le marché du Sud alors que le film est projeté comme le premier film pan-indien de Bollywood.

Les créateurs du prochain magnum opus Brahmastra Part 1: Shiva ont dévoilé la bande-annonce spectaculaire du film mettant en vedette Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et Amitabh Bachchan. Comme promis par le réalisateur Ayan Mukerji, la bande-annonce du film, une épopée fantastique, est un régal visuel complet pour les fans. Le clip de plus de trois minutes est rempli de plans VFX impressionnants et d’une indication de la grande échelle du film.

La bande-annonce vous emmène dans un voyage magique et se vante d’un film plus grand que nature. Brahmastra est un nouvel univers original inspiré par des concepts et des contes profondément enracinés de l’histoire indienne mais se déroulant dans le monde moderne, avec une narration épique de fantaisie, d’aventure, de bien contre le mal, d’amour et d’espoir ; le tout avec une technologie de pointe et des lunettes visuelles inédites.