Alia Bhatt termine le tournage de Heart of Stone, remercie sa co-vedette Gal Gadot dans une note sincère

Le tournage du premier film d’Alia Bhatt à Hollywood, Heart of Stone, avec Gal Gadot, est maintenant terminé. Depuis, elle a déposé des images des décors et écrit une note touchante en remerciement de sa co-star et de son équipe.

Elle a écrit: “Heart of Stone – tu as mon cœur tout entier. Merci à la belle @gal_gadot .. mon réalisateur Tom Harper … @jamiedornan tu as manqué aujourd’hui .. et TOUTE l’équipe pour cette expérience inoubliable. Je serai éternellement reconnaissant pour l’amour et les soins que j’ai reçus et j’ai hâte que vous voyiez tous le film !!!!





L’actrice a commencé à tourner pour le film des mois après son annonce, et maintenant certaines images des décors avaient fui et étaient devenues virales.

A propos de Heart of Stone, le thriller d’espionnage sortira exclusivement sur Netflix et il est réalisé par Tom Harper qui a déjà travaillé sur des projets tels que War and Peace, Peaky Blinders et Wild Rose. Jamie Dornan, qui interprète Christian Grey dans la franchise Fifty Shades, joue également dans le film.

Alia Bhatt sur les sets "Heart of Stone" !

gal gadot à Bordeira Portugal

Pour les non-initiés, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont dévoilé une douce surprise en annonçant leur première grossesse le lundi 27 juin, à peine deux mois et quelques jours après leur mariage le 14 avril. Les souhaits et l’amour ont commencé à affluer des célébrités de Bollywood et de leur fans alors que le Gully Boy a partagé la bonne nouvelle sur sa poignée Instagram.

Mais une réaction spéciale est venue d’outre-mer lorsque la co-vedette d’Alia dans le prochain film hollywoodien lui a envoyé ses meilleurs vœux. “Wonder Woman” Gal Gadot, qui sera ensuite vue partager l’écran avec la star de Gangubai Kathiawadi dans le thriller d’espionnage Heart of Stone, a commenté le message de grossesse d’Alia avec trois émojis au cœur rouge.