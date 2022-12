Alia Bhatt tente l’inversion un mois et demi après avoir livré Raha; les fans sont incrédules, inspirés

Alia Bhatt est connue pour être soucieuse de sa forme physique. Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont accueilli à la maison leur petite fille Ra-Haa le 6 novembre. Après un mois, Alia Bhatt a lentement repris sa routine de remise en forme. Elle a enfin fait la pose d’inversion. Elle a partagé une photo sur son Instagram avec une longue légende. Alia Bhatt a admis que la grossesse avait fait des ravages sur son corps. Elle a dit qu’elle ne pousserait plus son corps. La dame a également conseillé aux autres de ne pas l’imiter mais a dit qu’il fallait écouter son corps. Il semble qu’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor soient des parents actifs et aient évité de prendre les services d’une nounou. Les fans et les amis ont fait l’éloge de l’actrice.

Jetez un oeil à la photo d’Alia Bhatt

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor se sont mariés en avril 2022. Les noces ont eu lieu dans leur maison de Bandra avec une liste d’invités de 30 personnes. L’actrice a annoncé sa grossesse en mai. Alia Bhatt a eu une bonne année. Gangubai Kathiawadi a été un succès et a très bien fonctionné sur Netflix. Le magnum opus Brahmastra de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt a été un énorme succès. Même Darlings a reçu d’excellentes critiques de la part de tous.

L’actrice sera ensuite vue dans Jee Lee Zaraa de Farhan Akhtar. Le film met également en vedette Katrina Kaif et Priyanka Chopra. C’est censé être un road trip de trois copines. Les créateurs cherchent à faire correspondre les dates des trois actrices. Alia Bhatt a également Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani prévu pour une sortie en avril 2023. Nous la voyons se réunir avec Ranveer Singh. Le film a d’excellents rapports jusqu’à présent. De plus, il y a Heart Of Stone sur Netflix. Elle va être vue avec Gal Gadot.