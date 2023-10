Alia Bhatt tenant adorablement Raha Kapoor lors de leur journée maman-bébé est trop mignonne pour la manquer [Watch video]

Alia Bhatt a été aperçue en ville aujourd’hui avec sa petite fille, Raha Kapoor, et ce qui a fait fondre le cœur des fans, c’est la façon dont Alia tenait adorablement son petit dans ses bras. Les paparazzi ont réussi à capturer la jolie maman et sa fille dans la ville, et nous ne pouvons pas nous lasser de leur gentillesse. Alia a été vue quittant sa maison et se dirigeant vers la voiture. On dirait Rahasort aujourd’hui et on se demande si le petit est parti Kareena Kapoor Khanchez elle pour une sortie avec ses frères Taïmur et Jeh. Alia Bhatt a été vue portant une chemise et un pantalon de couleur pastel tandis que Raha assortissait la tenue à sa maman, et ces jolies deux queues de cheval du petit sont définitivement quelque chose que vous ne pouvez pas manquer.

Regardez la vidéo d’Alia Bhatt tenant bébé Raha dans ses bras alors qu’elle sort de la ville.

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor s’est marié l’année dernière en 2022 et le couple a annoncé sa grossesse dans les trois mois suivant leur mariage. En novembre, les parents excités ont accueilli leur petite fille. Bientôt, le premier-né de Ranbir et Alia, Raha, aura un an, et les fans attendent de voir s’ils partageront un aperçu de leur petit, car la curiosité quant à l’apparence de Raha rend souvent leurs fans agités.

Après l’arrivée de Raha Kapoor, Alia et Ranbir ont personnellement rencontré les paparazzi et ont insisté pour qu’ils ne cliquent pas sur les sous-titres des photos de leur bébé ; au moins, elle a 2 ans. Et pendant ce temps, ils avaient même montré la photo de Raha aux photographes, et beaucoup affirmaient qu’elle ressemblait à Ranbir. Alia et Ranbir adorent parler de Raha, et il y a quelques jours à peine, dans une interview avec le magazine, Alia a exprimé son mécontentement quant au fait qu’elle ne pouvait pas emmener sa fille Raha en plein air se promener en poussette. C’est la raison pour laquelle elle attend des vacances à l’étranger, car il lui est possible d’emmener sa fille en plein air. Raha aura un an en novembre.