Alia Bhatt sur le fait d’avoir eu un bébé au sommet de sa carrière ; dit : « Tu ne demanderais jamais à un homme… »

Alia Bhat se prépare pour Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani avec Ranveer Singh et Karan Johar. L’actrice a récemment fait la fierté de l’Inde en rejoignant la liste des actrices à fouler le tapis de la Gala du Met cette année. Et maintenant, la mère de Raha Kapoor s’est ouverte comme jamais auparavant dans une interview révélatrice avec Harper Bazaar Arabia. Alia Bhatt et Ranbir Kapoor a accueilli Raha l’année dernière. Alia est encore jeune et florissante dans sa carrière. Et souvent, les gens demandent aux actrices d’embrasser la maternité au sommet de leur carrière. Vérifiez ce qu’Alia Bhatt a à dire à ce sujet.

Alia Bhatt réagit à l’accueil d’un bébé au sommet de sa carrière

En parlant au portail du magazine de divertissement en ligne, Alia Bhatt demande que de telles questions ne soient jamais posées à un homme ou à un acteur. On ne demande jamais à un acteur d’avoir un bébé au sommet de sa carrière était une décision courageuse. L’actrice partage qu’on lui demande de réduire son rythme de travail maintenant qu’elle doit également s’occuper de Raha. Cependant, Alia dit que ça va. Elle dit qu’après avoir travaillé à un rythme comme elle l’a fait pendant 10 ans, elle a senti qu’elle pouvait réduire sa consommation et être mère. Alia ajoute que la décision a été prise par l’amour.

Alia ajoute qu’elle a toujours été une personne qui prend des décisions avec amour. L’actrice de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani ajoute que si elle se sent bien, elle prendra une décision et si elle ne se sent pas bien, elle pourrait revenir sur ses pas. Donc, même si on lui propose le plus grand film, si elle ne le sent pas bien, elle ne fera pas ce pas en avant. « Et je ne pense même pas qu’il y ait eu de question. C’était juste une décision très heureuse et naturelle », partage-t-elle.

Alia Bhatt sur la maternité

Alia Bhatt partage que chaque jour en 2023 avec sa fille Raha Kapoor se sent nouveau et il y a des premières de Raha en ce moment. Elle dit qu’elle est devenue assez patiente dans la vie maintenant. L’actrice de Heart of Stone partage qu’elle a toujours été une personne très impatiente. Elle partage le fait qu’avoir un bébé et la maternité donne une tranquillité et un sentiment de calme. Alia admet que c’est très exigeant et extrêmement écrasant. Elle assure que si elle est traitée avec patience, cela donne beaucoup de force intérieure.