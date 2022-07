Alia Bhatt s’ouvre sur le fait d’être jugée et trollée pour être tombée enceinte peu de temps après son mariage avec Ranbir Kapoor

Alia Bhatt a fait face à de nombreux jugements depuis qu’elle a annoncé sa grossesse dans les deux mois suivant son mariage avec son mari Ranbir Kapoor. L’actrice a fait face à des critiques indésirables et injustifiées en ligne. Alia Bhatt qui est de retour en ville après avoir tourné ses débuts à Hollywood Heart Of Stone se prépare maintenant pour les promotions de sa prochaine sortie Darlings sur Netflix. Alors qu’elle embrasse la maternité, elle a lancé les promotions du film et a laissé tout le monde faible à genoux avec son jeu de style.

Dans l’une des interactions citées par Indiatimes, Alia a été interrogée sur les jugements auxquels elle a été confrontée en ligne par son annonce de grossesse à laquelle elle a dit qu’elle ne voulait pas prêter attention à des choses absurdes. ” Tout ce qu’une femme fait est mis à la une des journaux . Qu’elle ait décidé de devenir mère, qu’elle sorte avec quelqu’un de nouveau, qu’elle aille à un match de cricket ou en vacances. Pour une raison quelconque, les yeux sont toujours tournés vers les choix des femmes”.

Alia Bhatt parle d’embrasser la maternité

Alors qu’Alia a même parlé de son interrogatoire pour être tombée enceinte à ce jeune âge et a déclaré qu’elle savait comment équilibrer sa vie personnelle et professionnelle et a ajouté qu’on ne planifie pas de grandes choses, elles se produisent simplement. L’actrice des Darlings a même ajouté qu’elle aussi était heureuse que les choses changent et a lu de nombreux articles sur son soutien disant que ‘Quel est ton problème ? Laisse la’. “Je sens que (le changement) se produit automatiquement, et il n’est pas nécessaire d’y prêter trop d’attention”.

Alia a été extrêmement offensée par de nombreux rapports selon lesquels elle se reposerait, Ranbir Kapoor la récupérant et plus peu de temps après sa nouvelle de grossesse et elle s’est rendue sur son Instagram et a critiqué les ennemis pour la même chose. ” Pendant ce temps, nous vivons toujours dans la tête de certaines personnes, nous vivons toujours dans un monde patriarcal. J’ai besoin de REPOS, mais bon de savoir que vous aurez également une certification médicale 🙂 Nous sommes en 2022. Pouvons-nous sortir de cette façon de penser archaïque ! Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, ma photo est prête”. Alia est et était imparable et elle le prouve à maintes reprises.