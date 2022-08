Alia Bhatt s'ouvre sur la gestion des tournages mouvementés et des promotions pendant la grossesse, dit 'rest lene ki...'

La future maman Alia Bhatt est en pleine promotion pour son prochain film Darlings, et elle s’est ouverte sur la gestion des tournages mouvementés, des promotions et d’autres engagements professionnels pendant la grossesse. Tout en faisant la promotion de Darling, qui se trouve être sa première entreprise de production, Alia s’est envolée pour Delhi pour le lancement d’une chanson. Lors de la conférence de presse, Alia a été interrogée sur la gestion du stress promotionnel au milieu de la grossesse. L’actrice a rapidement répondu: “Agar aap fit ho, healthy ho, fine ho, toh koi rest lene ki zarurat hai hi nahi hai. Kaam karna mujhe sukoon deta hai, mera passion hai.”

Alia a ajouté que le travail lui donne une montée d’adrénaline et qu’elle aimerait travailler jusqu’à 100 ans. La star de Ganugbai Kathiawadi fera également ses débuts à Hollywood avec le long métrage Heart of Stone aux côtés de Wonder Woman Gal Gadot. En s’adressant à Variety, Bhatt a partagé son expérience de tournage d’une actrice pendant sa grossesse et a ajouté : “C’était ma première grande expérience d’image anglaise à Hollywood et j’avais une sacrée tâche à accomplir parce que je tournais pour la première fois un film d’action. Mais Je suis aussi enceinte, donc il y avait tellement de couches à gérer.” Cependant, l’actrice a ajouté qu’elle avait été “bien traitée” et que c’était une expérience “inoubliable” pour elle : “Mais ils l’ont rendu si fluide, si facile et si confortable pour moi. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais à cause de comme j’ai été magnifiquement et bien traité.”

La bande-annonce de l’un des films les plus attendus, Darlings, avec Alia Bhatt, Shefali Sha et Vijay Varma, est sortie. Alia Bhatt, qui est également la productrice du film, s’est rendue sur Instagram et a laissé tomber la bande-annonce. Partageant la bande-annonce, Alia Bhatt a écrit : “Mon premier film en tant que productrice !!! Tellement excité, nerveux, ravi, émotif de le partager avec vous !!!! LA BANDE-ANNONCE DE DARLINGS SORT MAINTENANT !.” Darlings sortira sur Netflix le 5 août.