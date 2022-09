Alia Bhatt souhaite à son mari Ranbir Kapoor le 40e anniversaire et partage un aperçu de la célébration

Alia Bhatt a partagé un aperçu de la fête d’anniversaire de son mari Ranbir Kapoor sur Instagram. Partageant la photo, elle a écrit, “happy 40 baby” avec des emoji coeur jaune.

La star de Brahmastra, Ranbir Kapoor, a félicité sa femme Alia Bhatt pour son dévouement aux promotions du film. L’acteur a félicité Alia pour avoir voyagé à travers le pays pour ses films Darlings et les promotions de Brahmastra pendant sa grossesse.

Lors d’un entretien avec NDTV, Ranbir Kapoor a déclaré qu’Alia est “l’un des acteurs les plus importants” de l’industrie cinématographique indienne et que les gens devraient respecter son travail. “Une chose est claire et je ne dis pas cela parce que c’est ma femme. Alia dans l’histoire du cinéma indien est probablement l’un des acteurs les plus importants qu’il y ait jamais eu. Le travail qu’elle a fait à l’écran ou le genre de façon dont elle se comporte, le système de valeurs qu’elle a et ce qu’elle défend, je n’ai pas vu cette force chez les hommes ou les femmes et je pense que nous devrions simplement respecter cela », a déclaré Ranbir. .

Plus tôt, Alia a déclaré que le public avait le droit de critiquer, d’évaluer ou de louer le film lors d’une interview avec les médias jeudi. Alia, Ranbir Kapoor et Ayan Mukerji se sont envolés pour Ahmedabad jeudi pour promouvoir le film. Avec plusieurs fans et journalistes, le trio a regardé le film là-bas. Après la projection, Alia a répondu à une question sur les critiques négatives du film.

Selon Hindustan Times, Alia a déclaré : « Nous n’avons qu’une seule vie et deux options. Nous pouvons soit nous concentrer sur les choses positives, soit penser à la négativité.

“Chaque fois que les médias posent des questions négatives, nous essayons de ne pas nous y détourner. Les critiques, les critiques, les opinions et les commentaires sont le droit du public. Nous espérons simplement rencontrer des choses plus positives plutôt que négatives. Sortie du film hone k baad aisa lag raha hani positive hi ja raha hain warna jo box office me aag lagayi hai woh hota nahi (Depuis que Brahmastra est sorti, je pense que cela a été positif, sinon, comment a-t-il mis le feu au box-office ) », a ajouté Alia.