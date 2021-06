Alia Bhatt sort pour un brunch avec sa sœur Shaheen Bhatt, des amis; voir des images amusantes

Avec l’assouplissement des restrictions dans le Maharashtra, l’actrice de Bollywood Alia Bhatt a passé du temps de qualité avec ses meilleurs amis à Mumbai vendredi.

La diva de B-town a déjeuné avec sa sœur Shaheen Bhatt et les meilleures amies Anushka Ranjan Kapoor et Akansha Ranjan Kapoor, entre autres comme la blogueuse de mode Usaamah Siddique et la propriétaire de la marque de célébrités Summer Somewhere, Meghna Goyal à Bastion Worli.

Pour partager un aperçu de leur sortie, les amis d’Alia se sont rendus sur leurs comptes Instagram et ont publié plusieurs photos de leur scène de brunch. Partageant une photo sur Instagram, Anushka Ranjan Kapoor a écrit : « Âmes heureuses #BrunchinWithTheFam. » Anushka a également publié quelques photos sur ses histoires Instagram.

« De bonnes vibrations uniquement », a écrit Usaamah Siddique en partageant une photo joyeuse avec le gang.

Sur les photos, on peut voir Alia Bhatt enfiler un look décontracté alors qu’elle portait un sweat-shirt rose et un short noir, qu’elle a associé à des baskets noires et des créoles dorées. Shaheen Bhatt a été vue portant une chemise confortable associée à un pantalon vert olive. Anushka, quant à elle, portait une robe estivale.

Jetez un œil aux photos ici :

Côté travail, Alia Bhatt sera prochainement vue dans « Gangubai Kathiawadi » de Sanjay Leela Bhansali. Elle a également le réalisateur ‘Brahmastra’ d’Ayan Mukherji, aux côtés du beau Ranbir Kapoor et Amitabh Bachchan, le magnum opus ‘RRR’ de SS Rajamouli et ‘Darlings’ de Shah Rukh Khan dans le pipeline.