Alia Bhatt sort avec un rouge à lèvres rouge vif, les fans fouillent Ranbir Kapoor

Alia Bhatt, récemment, s’est fait troller pour ses lèvres lorsqu’elle est apparue dimanche à la fête d’anniversaire de sa meilleure amie Akansha Ranjan.

L’actrice de Bollywood Alia Bhatt a assisté lundi à la fête d’anniversaire de sa meilleure amie Akansha Ranjan avec sa sœur Shaheen Bhatt. Elle a été vue portant une robe bleue à franges alors qu’elle posait pour des Paps.

La vidéo de l’actrice est désormais virale sur les réseaux sociaux, mais ce qui a retenu l’attention de tous, ce sont ses lèvres. Elle a été critiquée pour avoir appliqué du rouge à lèvres, tandis que certains ont supposé qu’elle avait fait remplir ses lèvres. L’un d’eux a écrit : « « Essuyez-le » n’est pas arrivé aujourd’hui ! » Le deuxième a dit : « Rouge à lèvres na lagani pade toh fillers kerwa lo. » La troisième a déclaré: « Elle s’est fait refaire les lèvres. » Le quatrième a dit: « Elle a fait quelque chose sur son visage ou c’est juste du maquillage. » Le cinquième a dit : « Bechari kaisi dikhne lagi hai… j’essaie de copier Deepika. »

Regarder la vidéo:





Les internautes ont récemment critiqué Ranbir Kapoor après qu’Alia Bhatt ait révélé qu’il lui demandait d’essuyer son rouge à lèvres lorsqu’ils sortaient ensemble. Vogue India a récemment partagé une vidéo d’Alia Bhatt parlant d’astuces beauté non conventionnelles. Dans la vidéo, elle applique une simple nuance de rose (Pillowtalk), la même couleur qu’elle portait lors de son mariage. Au lieu d’appliquer son rouge à lèvres avec sa main, l’actrice préfère passer ses lèvres sur le rouge à lèvres. Ensuite, Alia efface subtilement le rouge à lèvres pour lui donner une teinte plus naturelle. L’actrice explique la raison derrière cela : » Parce qu’une chose, mon mari… quand il n’était pas mon mari mais quand il était mon petit-ami aussi… il disait ‘efface ça, efface ça’ parce qu’il aime le naturel. couleur de mes lèvres.

Certains fans ont exprimé leur mécontentement face au comportement de Ranbir avec Alia. L’un d’entre eux a commenté la vidéo : « Plus j’écoute Ranbir Kapoor, plus j’ai peur pour elle. Si votre petit ami/mari vous dit d’essuyer votre rouge à lèvres, c’est le plus grand signe pour que vous couriez ! Ce n’est ni mignon ni drôle à ce moment-là. Je ne peux pas croire que l’actrice la plus célèbre de l’Inde en ce moment traverse cela. Une autre a commenté en faisant référence à une interview précédente : « Elle glorifie littéralement un tel comportement misogyne. Mais pourquoi ? Eh bien, elle pourrait penser que c’est mignon, mais ce n’est pas le cas. Son mari n’aime pas que sa voix dépasse un certain décibel, son mari lui ordonne légitimement de le faire. essuyez le rouge à lèvres qu’elle porte. D’après la façon dont elle raconte, ça sent la misogynie. Un autre commentaire disait : « Ranbir ressemble à un mari toxique. » De nombreux autres fans se demandaient pourquoi il affichait un tel « comportement de contrôle ».