Alia Bhatt, Shefali Shah, Vijay Varma lancent ‘Darlings’ avec une lecture de script super amusante, voir les photos

Un régal dans les coulisses de la session de lecture du script de « Darlings » a été partagé par la page Instagram officielle d’Eternal Sunshine Productions.

Sur la première photo, toute l’équipe peut être vue en train de lire et de discuter du script. Dans la suivante, Alia éclate de rire et Shefali Shah lance un regard intense. Les deux derniers sont des candides de Vijay Varma et Roshan Mathew échangeant des sourires.

Les images ont été partagées avec la légende, « Chapitre 1 : Introduction Yeh comedy thodi dark hai. » Les fans se sont rendus dans la section des commentaires et ont partagé leurs réactions. « Son sourire », a déclaré un fan. « Mon rayon de soleil @aliaabhatt », a ajouté un autre. «

Réalisé par l’écrivain Jasmeet K Reen, Darlings s’articule autour d’un quartier de la classe moyenne inférieure basé à Mumbai. Il se concentrera sur la vie de deux femmes alors qu’elles trouvent le courage et l’amour dans des circonstances exceptionnelles.

Auparavant, SRK avait souhaité bonne chance à Alia Bhatt pour sa première production. Il a écrit: «Après cette production, veuillez m’inscrire pour votre prochaine petite production à domicile. Je viendrai à temps pour le tournage et serai très professionnel… promis ! lire le tweet de SRK.

Pour les non avertis, Alia a posté des photos de son vanity van et a exprimé ses réflexions pour son premier film en tant que productrice.

Elle avait écrit : « le premier jour de DARLINGS ! mon premier film en tant que producteur mais je serai toujours un acteur d’abord et pour toujours (dans ce cas un acteur très nerveux) je ne sais pas ce que c’est .. une nuit avant de commencer un nouveau film, je reçois cette énergie de picotement nerveux tout sur mon corps.. je rêve toute la nuit de gâcher mes lignes..deviens nerveux..réglé 15 minutes avant l’heure, craignant d’être en retard ! Je suppose que ce sentiment ne disparaîtra jamais .. et il ne devrait pas – parce qu’être nerveux .. et se sentir incertain signifie que vous vous souciez vraiment vraiment PS – souhaitez-moi bonne chance (j’aurai besoin de tout pour correspondre à mon co- acteurs @itsvijayvarma @shefalishahofficial @roshan.matthew)”

Sur le plan du travail, à part Darlings, Alia a également le film Telugu ‘RRR’ et ‘Brahmastra’ d’Ayan Mukerji dans son pipeline.