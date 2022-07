Alia Bhatt, Shefali Shah, la vedette de Vijay Varma regorge de secrets, de mystère et de drame

La bande-annonce de l’un des films les plus attendus, Darlings, avec Alia Bhatt, Shefali Sha et Vijay Varma, est sortie. Alia Bhatt, qui est également la productrice du film, s’est rendue sur Instagram et a laissé tomber la bande-annonce.

Partageant la bande-annonce, Alia Bhatt a écrit : “Mon premier film en tant que productrice !!! Tellement excité, nerveux, ravi, émotif de le partager avec vous !!!! LA BANDE-ANNONCE DE DARLINGS SORT MAINTENANT !.” Les internautes ont adoré la bande-annonce, ils ont laissé tomber des cœurs sous le message. Le cinéaste Shakun Batra a écrit : “Tellement fier de toi Al !! Félicitations !!!”





Darlings marque les débuts d’Alia Bhatt en tant que productrice. Elle produira conjointement le film sous sa société de production locale Eternal Sunshine Productions et Red Chillies Entertainment de Shah Rukh Khan.

Darlings est une comédie dramatique sombre qui explore la vie d’un duo mère-fille essayant de trouver sa place à Mumbai, recherchant le courage et l’amour dans des circonstances exceptionnelles tout en luttant contre vents et marées. Shefali Shah joue la mère d’Alia et Vijay Varma joue son mari dans le réalisateur Jasmeet K Reen.

L’équipe classique de Vishal Bhardwaj et Gulzar a composé et écrit la bande originale de Darlings et par conséquent, il y a d’énormes attentes vis-à-vis de l’album du film. Prévu pour sortir sur Netflix le 5 août, le film présente également l’acteur malayalam Roshan Mathew qui a fait ses débuts à Bollywood avec Choked d’Anurag Kashyap, qui est également sorti sur Netflix en 2020.