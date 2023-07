Alia Bhatt s’habille pour le Manish Malhotra Bridal Couture Show; les fans pensent que l’actrice de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani n’est pas « à l’aise »

Alia Bhat est l’une des meilleures stars de l’industrie en ce moment. Et pendant qu’elle se mariait Ranbir Kapoor l’année dernière, Alia a parcouru la rampe pendant Manish Malhotra pour son Bridal Couture Show à ses côtés Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani co-vedette Ranveer Singh. Alia Bhatt s’est habillée en mariée pour le défilé de mode et elle était vraiment jolie. L’actrice a fait la promotion de son film avec Ranveer à travers le pays. Et maintenant, ils sont devenus des vedettes pour le spectacle de Manish. Le look et la rampe d’Alia ont attiré l’attention.

Alia Bhatt marche sur la rampe pour la couture nuptiale de Manish Malhotra

Alia Bhatt portait un lehenga de couleur cuivre très orné pour le Manish Malhotra Bridal Couture Show. Elle portait une traînée de sa tête qui la suivait longtemps alors qu’elle marchait sur la rampe présentant le design du créateur de mode. Le choli avait un décolleté profond. L’actrice de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani a lâché ses cheveux et a eu des extensions ondulées à la taille. Alia portait un petit tour de cou à deux couches avec le lehenga embelli et c’est à peu près tout, semble-t-il. Il n’y avait ni bracelets ni boucles d’oreilles. Alia avait l’air rêveuse.

Regardez la vidéo d’Alia Bhatt au défilé de mode de Manish Malhotra ici :

Les fans réagissent à la vidéo d’Alia Bhatt

Ce n’est pas la première fois qu’Alia Bhatt marche sur la rampe. Mais l’actrice, remarquent les fans, semble un peu gênée ou mal à l’aise. Beaucoup ont remarqué dans la vidéo partagée par les paparazzi qu’Alia Bhatt n’était pas à l’aise de marcher dans le lehenga. Eh bien, c’est évident, n’est-ce pas? Le lehenga est très lourd et il n’est pas facile de marcher sur la rampe dans un lehenga aussi lourd. De plus, Alia avait également un train derrière elle. Cependant, l’actrice l’a toujours porté avec grâce.