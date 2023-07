Alia Bhatt sera-t-elle rejointe par Shah Rukh Khan alias Pathaan et Salman Khan alias Tiger dans son film d’action de super-héros ? Voici ce que nous savons

Alia Bhat se prépare pour la sortie de son prochain avec Ranveer Singh lequel est Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaanii. Et bien qu’aucun autre film (à part le film hollywoodien, Heart of Stone) n’ait été annoncé par l’actrice, il y a un fort engouement pour Alia jouant le rôle d’une super-héroïne dans un film d’espionnage de Yashraj Films. Alia Bhatt sera vue en train d’essayer le premier film de super-héros féminin. Et maintenant, des mises à jour plus intéressantes sur le même ont fait surface. Puisque le film est de Yashraj Films qui est connu pour faire des films comme Tigre Ek Tha, Tigre Zinda Hai et Pathan mettant en vedette Salman Khan et Shah Rukh Khan, les deux superstars rejoindront-elles Alia dans son film ? Lisez la suite pour savoir…

Le personnage d’Alia Bhatt extrait de son film d’espionnage de super-héros

Selon un rapport publié sur un portail d’informations sur le divertissement, Alia Bhatt sera vue en train d’essayer une espionne non sexiste. C’est exact. La jeune actrice ne sera pas vue jouer une héroïne sexospécifique et sera un véritable héros tout comme Salman Khan et Shah Rukh Khan dans leurs films. Aditya Chopra, indique le rapport, veut briser le stéréotype d’un héros féminin. Il ne veut pas façonner Alia comme la super-héroïne glamour et sexy typique. « Alia jouera un super-héros sans maquillage et sans vanité dans une mission pour sauver le monde », a déclaré une source proche du développement de la même chose à Bollywood Hungama.

Salman Khan alias Tiger et Shah Rukh Khan alias Pathaan vont-ils faire une apparition dans le film d’espionnage de super-héros d’Alia Bhatt ?

Étant donné qu’il est réalisé par la même bannière que Pathaan et Ek Tha Tiger et Tiger Zinda Hai, il est naturel que les fans se demandent si Salman et Shah Rukh feront également partie de la vedette d’Alia Bhatt. Eh bien, oui, finalement, mais pas dans le premier film lui-même, le portail cite la source en disant. Aditya Chopra ne veut pas voler la vedette à Alia semble-t-il. Eh bien, tout cela n’est qu’une spéculation pour le moment, mais la source affirme qu’une annonce officielle sera abandonnée après la sortie de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaanii, réalisé par Karan Johar.

