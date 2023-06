Alia Bhatt s’envole pour le Brésil pour assister à Netflix Tudum 2023

Alia Bhatt participera également au très attendu Netflix Tudum 2023.

Après avoir épaté le public avec sa performance dans Gangubai Kathiawadi, l’actrice Alia Bhatt a élargi ses horizons et s’aventure maintenant à Hollywood avec le thriller bourré d’action, Heart Of Stone, aux côtés de Gal Gadot et Jamie Dornan. Réalisé par Tom Harper, le film devrait sortir en salles en août de cette année. Alia Bhatt participera également au très attendu événement Netflix Tudum 2023 à Sao Paulo, au Brésil, où elle représentera le casting de Heart Of Stone. L’événement est prévu du 16 au 18 juin.

Alia Bhatt en route vers São Paulo

Mardi matin, Alia Bhatt a été repérée à l’aéroport de Bombay alors qu’elle décollait pour Sao Paulo.

Avant cela, elle a pris sa poignée Instagram et a traité ses fans avec des photos amusantes. Posant dans un pull coloré, un t-shirt blanc et un jean noir, elle a légendé le post, « Pas de cœur de pierre ici… juste un rempli d’amour… en route #Tudum #SãoPaulo. » Elle a également été vue en train de faire un signe de cœur avec ses mains sur sa jolie photo.

Sur une autre photo, Alia Bhatt a été vue en train de rire de tout son cœur. On a également eu un aperçu du placard de l’étourdissant dans ce deuxième clic. Nous pouvons voir son rack plein de chaussures élégantes.









Les engagements professionnels d’Alia Bhatt

Outre ses débuts à Hollywood dans Heart Of Stone, les fans d’Alia Bhatt attendent avec impatience le projet de réalisation de Karan Johar, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, où elle partagera l’espace à l’écran avec Ranveer Singh. Il s’agit de leur deuxième collaboration après Gully Boy. Le casting de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani comprend également des acteurs estimés comme Dharmendra, Shabana Azmi et Jaya Bachchan dans des rôles clés. L’artiste romantique devrait sortir en salles dans le monde entier le 28 juillet.

De plus, des rapports suggèrent qu’Alia Bhatt est en discussion pour le rôle de Sita dans le prochain projet du réalisateur Nitesh Tiwari, Ramayana, où Ranbir Kapoor devrait incarner le personnage de Lord Ram. Le projet devrait être mis en chantier d’ici décembre 2023.