New Delhi : On dirait qu’Alia Bhatt manque énormément à son petit ami et acteur Ranbir Kapoor.

Eh bien, sa dernière publication sur Instagram le dit. L’actrice, qui est revenue d’Hyderabad après avoir terminé son programme pour son « RRR » face à Jr. NTR et Ram Charan, a maintenant exprimé ses sentiments pour Ranbir.

Partageant deux photos d’elle-même, Alia a écrit: « Quand il te manque, alors tu voles ses affaires…

(& assurez-vous de prendre beaucoup de selfies).”

Sur les photos, Alia peut être vue dans un look tout noir, mais ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est la casquette qu’elle portait. Eh bien, la casquette appartenait à l’origine à Ranbir car il a souvent été aperçu dans la même casquette à l’aéroport. La casquette a également un message spécial, qui se lit comme suit : « à la hauteur de vos attentes ».

Pour les non avertis, Alia est souvent vue partager certains ou autres souvenirs avec Ranbir sur son compte de réseau social. Récemment, elle a partagé son selfie de défi de 40 jours, et le numéro 8 est écrit sur la couverture de son téléphone.

Eh bien, le nombre préféré de son petit ami Ranbir est le 8. Son obsession pour le nombre est connue de tous. De sa voiture à son maillot de football, ils portent tous le numéro 8 ou des numéros qui s’additionnent jusqu’à 8.

Le duo se fréquente depuis un certain temps maintenant et est souvent aperçu en train de traîner ensemble. Le duo pourrait se mettre en couple dans les prochains jours, selon certaines sources.

Sur le front de travail, Alia tourne correctement pour son prochain film Darlings.

En dehors de cela, elle sera ensuite vue dans ‘Gangubai Kathiawadi’ de Sanjay Leela Bhansali, ‘RRR’ de SS Rajmouli et l’opus magnum multi-stars ‘Takht’ de Karan Johar.