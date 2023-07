Alia Bhatt se synchronise sur les lèvres avec la chanson Tum Kya Mile de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani sur la plage, les internautes l’appellent « grincer des dents »

Karan Johar est prêt à faire son retour en tant que réalisateur avec le film Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani avec Alia Bhatt et Ranveer Singh. Récemment, une chanson du film intitulée Tum Kya Mile est sortie et a reçu une réponse mitigée du public. Alors que certains ont adoré la chanson, d’autres ont été déçus par la chimie de Ranveer et Alia. Maintenant, Alia a partagé une nouvelle vidéo sur la chanson et les internautes la trouvent « grincer des dents ».

Jeudi, Alia Bhatt s’est rendue sur son Instagram et a partagé une vidéo de synchronisation labiale avec la nouvelle chanson Tum Kya Mile de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. L’actrice pouvait être vue assise sur une plage et profitant de l’océan tout en vibrant sur la chanson. Elle a été vue portant une robe à fleurs blanche imprimée dans la vidéo. L’actrice a été vue en synchronisation labiale avec le rôle de Shreya Ghosal dans la vidéo et a sous-titré le post, « Pehle Pahado par aur ab beach par, hum toh gaate rahenge (d’abord sur les montagnes, maintenant sur la plage, nous continuerons à chanter) » et coeurs colorés ajoutés.





Un utilisateur de Reddit a partagé la publication sur la plate-forme de médias sociaux et a écrit : « Alia Bhatt a fait une meilleure synchronisation labiale que la vidéo réelle. Cependant, les internautes ont toujours suivi l’actrice et ont qualifié sa vidéo de « grincer des dents ». L’un des commentaires disait: « Cringing so hard. » Un autre a écrit: « Toujours grincer des dents » Un autre utilisateur a commenté: « band kro yeh drama (arrêtez ce drame) ». Un autre commentaire disait, « toujours grincheux, elle ne peut pas faire de romance classique – elle n’a pas d' »adaa ». Ses expressions sont tellement inadaptées. Un autre a écrit, « ce qui lui est arrivé, la fille a perdu son charme après avoir épousé son prince charmant. » Un autre a écrit, « ça grince des dents? » Certains ont également été hypnotisés par sa peau et ont apprécié l’actrice pour sa peau éclatante.

Dirigé par Karan Johar, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani met en vedette Ranveer Singh et Alia Bhatt avec Dharmendra, Shabana Azmi et Jaya Bachchan. Le film devrait sortir en salles le 28 juillet. Les réalisateurs ont récemment sorti la chanson Tum Kya Mile qui est chantée par Arijit Singh et Shreya Ghosal.

Pendant ce temps, Alia Bhatt sera ensuite vue dans le film américain Heart Of Stone qui marque les débuts de l’actrice à Hollywood. Le film met également en vedette Gal Gadot et Jamie Dornon et devrait sortir le 11 août.

