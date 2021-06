Alia Bhatt se souvient d’un moment mémorable avec Ranbir Kapoor dans une vidéo de retour

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, qui se fréquentent depuis plus d’années maintenant, deviennent plus forts que jamais. Souvent, les rapports font le tour que le couple est sur le point d’entrer dans le bonheur conjugal, cependant, cela s’avère faux. Mais lors d’interactions avec les médias ou même via des publications sur les réseaux sociaux, Ranbir et Alia sont très ouverts sur leur relation et ne ménagent aucun effort pour se donner de l’amour.

Maintenant, nous sommes tombés sur une vidéo de retour qu’Alia a partagée en 2019 sur sa page YouTube où elle a mené une session « demandez-moi n’importe quoi » avec ses fans. Dans la vidéo, l’un de ses fans a demandé à l’acteur : « Quelle a été votre journée mémorable de 2019 ? »

Ce à quoi Alia a répondu : « Eh bien, il y a eu pas mal de jours mémorables. Mais je pense que pour moi, le moment le plus spécial a été quand j’ai reçu mon prix Filmfare et que Ranbir venait juste de recevoir son Filmfare Award. Il y a eu un moment entre nous sur scène et les images cliquaient, c’était le moment le plus mémorable. Je l’ai en quelque sorte imaginé dans ma tête et c’est devenu réalité. »

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Ranbir et Alia devraient être vus sur grand écran pour la première fois dans ‘Brahmastra’. Le drame fantastique est réalisé par Ayan Mukerji et produit par Karan Johar sous sa bannière Dharma Productions. « Brahmastra » met également en vedette Amitabh Bachchan dans le rôle principal avec Nagarjuna, Dimple Kapadia, Mouni Roy et d’autres dans des rôles clés.

Il reste quelques jours de tournage et la nouvelle date de sortie n’a pas encore été annoncée.