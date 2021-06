Alia Bhatt se souvient de bons souvenirs à la plage avec des images de retour inestimables ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Alia Bhatt semble manquer l’air salé de l’océan et le sable doux de la plage, car vendredi, elle s’est rendue sur Instagram pour publier une série de photos et de vidéos de retour à la plage.

L’actrice a fait une comparaison entre elle maintenant et quand elle était enfant et a montré à ses fans qu’elle a toujours aimé se détendre au bord de la plage depuis qu’elle était une jeune fille. Avec chacune de ses photos, elle a posté des bribes de la légende complète, créant une «série de plage» de la façon dont, peu importe qui nous sommes, nous résidons tous sur la planète Terre et c’est une chose que nous avons en commun.

Découvrez les belles images:

Côté travail, Alia a sa cagnotte pleine de multiples projets. L’actrice sera vue dans « Gangubai Kathiawadi » de Sanjay Leela Bhansali, « Bhramastra » d’Ayan Mukerji, « RRR » de SS Rajamouli et « Darlings » de Jasmeet K Reen.

Alia Bhatt est également devenue productrice le 1er mars de cette année et a lancé sa maison de production Eternal Sunshine.

‘Darlings’ serait le premier film coproduit avec Red Chillies de Shah Rukh Khan par la bannière