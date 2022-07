Alia Bhatt “se moque” du texte de compliment d’Ibrahim Ali Khan sur Koffee avec Karan divise Internet

L’apparition électrisante de Ranveer Singh et Alia Bhatt dans la nouvelle saison de Koffee With Karan a donné aux médias sociaux de nombreux moments inestimables. L’un d’entre eux a été lorsque l’acteur de ” Gangubai Kathiawadi ” a lu le SMS d’Ibrahim Ali Khan. Cela s’est produit lors de la ronde de tir rapide lorsque Karan Johar a demandé à Alia quel était le meilleur compliment qu’elle avait reçu pour sa performance dans le film à succès Gangubai Kathiawadi. À cela, l’actrice a dit que c’était d’Ibrahim. “Tout le monde dans l’industrie est très gentil. Mais il y a une personne, Ibrahim Ali Khan, c’est la personne la plus mignonne que j’ai jamais rencontrée de ma vie. Il m’a envoyé le message le plus étonnant », a déclaré Alia.

L’actrice a également sorti son téléphone et lu son message au public. « J’ai dû retirer le temps de vous envoyer un message personnellement. Je ne peux pas croire que c’est la même dame, j’apprends à chaque fois que je suis sur le plateau, tu es juste phénoménale. Tu es si bon en tant que Gangu et en te voyant en tant que Rani et en regardant ce film, on peut dire sans risque de se tromper que tu te moules sans effort, comme l’eau prenant forme dans son récipient. Tellement bon ! Meilleure actrice de ce pays », c’est ce qu’Ibrahim a envoyé à Alia. Le message mignon a maintenant conquis les cœurs sur Internet et les internautes ne peuvent tout simplement pas en avoir assez. Regarde:

Certaines personnes n’aimaient pas qu’Alia lise son message. S’adressant à Reddit, un utilisateur a écrit: «Je viens de terminer de regarder l’épisode et de faire défiler le sous-marin pour différentes vues et il était assez évident qu’Alia était carrément désagréable. Mais une chose que je n’ai pas trouvée drôle du tout, c’est la façon dont elle s’est moquée du texte d’Ibrahim la louant pour Gangubai. c’était juste de mauvais goût. puis elle poursuit en disant comment elle lit ce texte à tout le monde. Honnêtement, je me sentais mal pour lui parce que je suis sûr que c’était un texte sincère de sa part qui a été réduit à être une risée à la télévision nationale par ‘punk babe’.

Pendant ce temps, Ranveer a en quelque sorte volé la vedette avec ses bouffonneries, y compris des imitations parfaites de Hrithik Roshan, Varun Dhavan, Kartik Aaryan, Aamir Khan et Ajay Devgn. Même Karan Johar lui-même, l’animateur de l’émission, n’a pas été épargné par le bon vieil humour de Ranvir.

Lors d’un match sur qui connaissait mieux leur partenaire, alors que Ranveer affrontait Alia, il s’est fait un devoir de venir également pour Karan Johar. Soulignant que Karan favorisait Alia dans le jeu, Ranveer a dénoncé avec désinvolture le “parti pris nepo” de Karan. La question était sur Ae Dil Hai Mushkil, où Alia avait fait une apparition.

Faites confiance à Ranveer Singh pour entraîner Karan Johar à son propre spectacle. Cependant, tout était de bonne foi et Twitter a bien rigolé.

