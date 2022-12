Alia Bhatt se fait brutalement troller pour ses chaussures, les internautes disent “chappal toh apne size ki khareed leti”

Ranbir Kapoor et sa femme Alia Bhatt ont été vus dimanche venir chez Randhir Kapoor pour les célébrations, où ils ont posé pour des photos avec joie. Cependant, les internautes ont commencé à troller la nouvelle mère à cause des choix de vêtements et de chaussures d’Alia.

Les fans ont noté qu’Alia portait des chaussures qui ne sont pas à sa taille. Un utilisateur a commenté, “suis-je le seul à avoir remarqué ses chaussures?” Un autre a écrit : « Didi chappal toh apne size ki kharred leti ».

“Pourquoi elle porte des chaussures doubles que ses pieds ?” écrit un autre.

Regardez la vidéo ici:





On peut voir Ranbir et Alia poser pour les caméras dans une vidéo publiée sur le compte Instagram d’un paparazzi. L’actrice portait une courte robe portefeuille à fleurs avec des boucles d’oreilles créoles et des talons blancs, et la tenue était magnifique.

D’autres membres de la famille Kapoor ont été aperçus venant pour le repas de Noël annuel, notamment Kareena Kapoor et sa famille, Babita, Neetu, Karisma et Babita.

Alia Bhatt, lundi matin, a partagé une série de photos de ses premières célébrations de Noël avec la famille Kapoor après le mariage.

S’adressant à Instagram, Alia a partagé les photos qu’elle a sous-titrées, “C’est la meilleure période de l’année .. avec les meilleures personnes du monde joyeux joyeux toujours de ma famille à la vôtre.”

Sur la première photo, on pouvait voir l’acteur Ranbir Kapoor donner un câlin chaleureux à sa femme Alia et l’embrasser sur les joues alors qu’elle ne pouvait s’empêcher de sourire. Sur la photo, Alia a enfilé un haut rouge avec un bonnet de Noel tandis que l’acteur de Besharam a opté pour une chemise blanche avec un bonnet vert olive.

Lisez aussi: À l’intérieur d’Alia Bhatt, la première célébration de Noël de Ranbir Kapoor après son mariage avec sa famille et ses amis

Sur une autre photo, Alia a partagé un cliché du déjeuner de Noël annuel de la famille Kapoor dans lequel elle pouvait être vue avec Ranbir, Karisma Kapoor, Randhir Kapoor, Neetu Kapoor, Reema Kapoor et Babita. Peu de temps après, Alia a partagé les adorables photos, les fans ont inondé le commentaire section avec des émoticônes de coeur rouge.





(Entrée de l’ANI)