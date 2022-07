Alia Bhatt saute dans la voiture pour embrasser Ranbir Kapoor alors qu’elle rentre chez elle après avoir emballé Heart of Stone [Watch Aww-worthy moment]

Alia Bhat est enfin de retour à la maison et elle a sauté dans les bras de Ranbir Kapoor après l’avoir rencontré enfin après des jours. Alia Bhatt tournait à l’étranger pour son premier film à Hollywood, Cœur de pierre avec Gal Gadot et Jamie Dornan pour n’en nommer que quelques-uns. Elle est revenue tard dans la nuit et a été aperçue en tenue décontractée. L’actrice avait un masque autour du visage, mais elle appréciait les paparazzi qui la saluaient et lui souhaitaient. Cependant, Les retrouvailles d’Alia Bhatt avec Ranbir Kapoor est ce qui a nos coeurs.

Alia retrouve Ranbir

Après avoir été séparée pendant des jours, Alia Bhatt est finalement rentrée chez elle et auprès de son mari le plus cher, Ranbir Kapoor. L’actrice de Darlings a été vue dans un t-shirt blanc et une veste blanche qu’elle a associée à un pantalon ample dans le dos. Elle avait un sac latéral sur son épaule, probablement pour cacher le baby bump. Alia a été entourée par les médias pour des photos qui l’ont félicitée pour sa grossesse. L’actrice les a remerciés et les a chaleureusement salués. Lorsqu’elle a atteint sa voiture, Alia Bhatt a repéré Ranbir Kapoor et a sauté pour le serrer dans ses bras. Ouf, le moment. Elle a crié bébé quand elle a vu Ranbir et est montée dans la voiture pour le serrer dans ses bras. Il semble que RK lui ait fait une surprise en venant la chercher à l’aéroport. Découvrez les vidéos ici :

Les moments dignes d’Alia Bhatt et Ranbir

Après avoir étreint Ranbir, Alia a été vue énervée et elle a de nouveau étreint ses genoux. Il semble qu’Alia soit devenue émue en voyant Ranbir venir la chercher. Les retrouvailles d’Alia et Ranbir à l’aéroport nous font fondre le cœur et comment ! Les deux tourtereaux ont fait relativement profil bas sur leur relation. Cependant, ce moment inestimable capturé nous tient à coeur.

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor seront vus ensemble à Brahmastra.