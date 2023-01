Alia Bhatt salue Kate Winslet pour son interprétation du corps de l’actrice et la promotion d’une apparence normale malgré son appartenance à l’industrie du glamour [Watch Impressive Video]

Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani actrice Alia Bhat a pris sa poignée de médias sociaux et a partagé une vidéo mettant en vedette Kate Winslet. La nouvelle mère passe un moment de détente à la maison, semble-t-il. Alia Bhatt profite de sa phase de maternité et est très active sur les réseaux sociaux. Alia et Ranbir Kapoor a accueilli une petite fille en novembre. Ils l’ont nommée Raha Kapoor. Et après être revenu à Shah Rukh Khan‘s tweet sur son surnom pour lui, Alia a maintenant partagé une vidéo faisant la promotion de types de corps normaux. C’est inspirant et donne un aperçu de la vraie vie des stars de Bollywood.

Alia Bhatt salue Kate Winslet pour avoir promu des types de corps normaux

Tout ce que fait ou dit Alia Bhatt fait la une des journaux dans Entertainment News. Et elle a partagé une vidéo très puissante mettant en vedette Kate Winslet dans laquelle la beauté hollywoodienne est vue en train de parler de ce qu’elle aimerait changer si elle pouvait revenir dans le passé. Parlant de la vidéo de Kate, l’actrice d’Avatar 2 a déclaré qu’elle aimerait changer la façon dont les gens se traitaient plus jeune. Elle les avertirait de la traiter de la bonne façon.

Kate Winslet dit également qu’elle demanderait aux médias qui ont parlé de leurs looks glamour d’adoucir le ton. Elle a dit que les adjectifs utilisés pour parler de leur corps et de leur robe glamour sont attachés à l’état d’esprit des gens à propos des stars et des célébrités. Elle dit qu’après leurs apparitions sur le tapis rouge quand ils remontent dans la voiture, ils sont le même être humain normal qui aime porter des pyjamas et manger de la malbouffe, etc. Alia Bhatt a partagé la vidéo et a écrit : “WORD !!! PLS WATCH THE VIDÉO COMPLÈTE !” Vérifiez la capture d’écran de la publication d’Alia ici :

Découvrez la vidéo de Kate Winslet partagée par Alia Bhatt ici :

Sur le plan du travail, Alia Bhatt a Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, Heart Of Stone et Jee Le Zaraa dans le pipeline. Récemment, Shah Rukh Khan lui a donné un joli surnom. Il l’appelait Amma Bhatt Kapoor.