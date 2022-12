Alia Bhatt rougit alors que Ranbir Kapoor l’embrasse sur une nouvelle photo des célébrations de Noël

L’actrice de Bollywood Alia Bhatt, lundi matin, a partagé une série de photos de ses premières célébrations de Noël avec la famille Kapoor après le mariage.

S’adressant à Instagram, Alia a partagé les photos qu’elle a sous-titrées, “C’est la meilleure période de l’année .. avec les meilleures personnes du monde joyeux joyeux toujours de ma famille à la vôtre.”





Sur la première photo, on pouvait voir l’acteur Ranbir Kapoor donner un câlin chaleureux à sa femme Alia et l’embrasser sur les joues alors qu’elle ne pouvait s’empêcher de sourire. Sur la photo, Alia a enfilé un haut rouge avec un bonnet de Noel tandis que l’acteur de Besharam a opté pour une chemise blanche avec un bonnet vert olive.

Sur une autre photo, Alia a partagé un cliché du déjeuner de Noël annuel de la famille Kapoor dans lequel elle pouvait être vue avec Ranbir, Karisma Kapoor, Randhir Kapoor, Neetu Kapoor, Reema Kapoor et Babita. Peu de temps après, Alia a partagé les adorables photos, les fans ont inondé le commentaire section avec des émoticônes de coeur rouge.

“Aww ! Le plus mignon absolu ! Joyeux Noël Alia à toi et aux tiens !”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “Awwww le couple préféré. C’est tellement mignon”, a commenté un autre fan. Le couple Brahmastra Alia Bhatt et Ranbir Kapoor a accueilli une petite fille, Raha, le 6 novembre. , “Et dans la meilleure nouvelle de nos vies : – Notre bébé est là… et quelle fille magique elle est. Nous débordons officiellement d’amour – PARENTS bénis et obsédés !!!! J’aime, j’aime, j’aime Alia et Ranbir.”

Pendant ce temps, Alia a récemment été vue dans le film d’action de science-fiction Brahmastra: Part 1 – Shiva aux côtés de Ranbir, Amitabh Bachchan et Mouni Roy.

Dirigé par Ayan Mukerji, le film a été déclaré un succès à succès. Elle sera ensuite vue dans le prochain film romantique de Karan Johar, Rocky aur Rani Ki Prem Kahani, aux côtés de Ranveer Singh, Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi. Le film devrait sortir en salles le 28 avril 2023. En dehors de cela, elle a également le prochain film du réalisateur Farhan Akhtar, Jee Le Zara, face à Katrina Kaif et Priyanka Chopra.