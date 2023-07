Alia Bhatt, Rocky Aur Rani First Look Test de Ranveer Singh: vos pensées?

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani sera dans les salles les plus populaires le 28 juillet. (Crédits : Instagram)

Les promotions pour Alia Bhatt et Ranveer Singh-vedette Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani battent leur plein. L’artiste romantique tant attendu marque le retour à la direction de Karan Johar après une interruption de sept ans. Son précédent projet de réalisateur était le drame de 2016, Ae Dil Hai Mushkil, avec Ranbir Kapoor, Aishwarya Rai-Bachchan et Anushka Sharma. Dans le cadre des promotions sur les réseaux sociaux pour Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani, l’équipe a publié des images exclusives du film, ainsi que des anecdotes captivantes. Karan Johar a récemment abandonné le tout premier test de look de la paire principale, Ranveer Singh et Alia Bhatt.

Premier essai de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani

Sur la photo publiée par Karan Johar sur Instagram, Alia Bhatt est magnifique dans un sari en mousseline beige et rouge et un chemisier sans manches rouge. Elle a accessoirisé l’ensemble avec des boucles d’oreilles jumbo, des bracelets assortis, un anneau de nez et des yeux doublés de kajal. Ranveer Singh portait une chemise rouge imprimée, complétée par des boucles d’oreilles.

Karan Johar a sous-titré le post : « Notre tout premier test de look du film ! Quand on verrouillait les looks de ROCKY et RANI. »

Le designer Manish Malhotra et la styliste Eka Lakhani ont également été tagués dans le message.

Regarde:





À propos de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani

Dans Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani, tandis que Ranveer Singh essaie le rôle de Rocky, Alia Bhatt sera vue comme Rani. Si l’on en croit les rapports, le drame romantique capturera la grande saga amoureuse d’un garçon punjabi et d’une fille bengali. Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani mettra également en vedette les acteurs vétérans Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi dans des rôles clés. Tota Roy Chowdhury, Ronit Roy, Saswata Chatterjee, Karmveer Choudhary et Kshitee Jog feront partie de la distribution de soutien du film.

Produit par Dharma Productions et Viacom18 Studios, Pritam a composé la musique du drame familial. Manush Nandan est le directeur de la photographie tandis que Nitin Baid est le chef du département de montage.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani sera dans les salles les plus populaires le 28 juillet.