Alia Bhatt révèle pourquoi elle n’est pas amie avec les autres ex de Ranbir Kapoor, à part Katrina Kaif et Deepika Padukone [Watch video]

Alia Bhatt est follement et profondément amoureuse de son mari bien-aimé et acteur de Bollywood Ranbir Kapoor, et l’actrice Brahmastra est l’exemple classique de l’acceptation de ses proches avec tous les défauts. Il fut un temps où Ranbir était qualifié de casonavo, et son histoire de rencontres avec des dames de B Town faisait souvent la une des journaux, en particulier avec l’actrice de Bollywood. Katrina Kaif et Deepika Padukone. Mais c’est Alia qui l’a conquis et qui lui a fait comprendre qu’elle était à lui.confortable Kursi’, et aujourd’hui, ils sont mariés et heureux parents d’une petite fille. Et maintenant cette vidéo de Alia Bhatt admettant avec joie qu’elle est amie avec les ex de son mari et qu’ils l’aiment même, et nous avons vu le lien entre Katrina et Deepika.

Regardez l’ancienne vidéo d’Alia Bhatt parlant de son amitié avec les ex de Ranbir Kapoor, Katrina Kaif et Deepika Padukone.

Alors qu’Alia Bhatt a également mentionné qu’elle n’est pas amie avec les autres ex de Ranbir car elle ne sait pas qui ils sont, Alia Bhatt gagne les cœurs car sa vidéo devient vitale et les internautes la considèrent comme l’épouse idéale.

Alia et Ranbir se sont mariés l’année dernière en avril 2022 et sont devenus parents de Raha en novembre. Le couple peint souvent la ville en rouge avec leurs photos amoureuses de leurs vacances. Récemment, l’interview d’Alia est devenue virale, dans laquelle elle explique qu’elle n’a pas la liberté d’emmener sa fille se promener dans un parc en Inde parce que cela devient compliqué, et qu’elle a souvent hâte de le faire à l’étranger. « Nous ne pouvons pas vraiment faire ça en Inde. Je ne peux pas la sortir comme ça, ça devient un peu compliqué pour nous. Alors je me promenais et je la regardais s’endormir dans son landau, l’emmenant dans les cafés et faire du shopping. » Je l’ai mise dans mon petit porte-bébé et elle est simplement attachée à moi. C’est quelque chose que je chéris vraiment. «

Alia et Ranbir ne sont pas d’accord avec la révélation du visage de leur bébé Raha dans les médias et ont donc pris toutes les mesures de précaution à cet égard.