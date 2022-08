Alia Bhatt révèle pourquoi elle ne sera jamais comme son personnage Badru dans la vraie vie

Alia Bhatt profite actuellement du succès de sa dernière sortie Darlings alors que l’actrice a reçu d’excellentes critiques pour la comédie noire et sa performance dans le film qui marque également ses débuts en tant que productrice car Darlings est le premier film qu’Alia a financé sous sa compagnie Eternal Sunshine Productions.

Dans le film, le personnage d’Alia Badrunissa ‘Badru’ Ansari Shaikh est montré ayant un plan détaillé pour sa vie depuis son mariage, son premier bébé dans la maison de ses rêves, puis ayant un deuxième bébé. Dans une récente interview, l’actrice de Gangubai Kathiawadi a révélé qu’elle était différente de son personnage Badru car elle n’avait jamais planifié sa vie.

S’adressant à Open Magazine, Alia a déclaré: “Badru pense que ce sont les choses qui rendent votre vie pleine, peut-être parce qu’en grandissant, elle n’a pas vu sa mère avoir ça, alors elle veut cette vie de rêve, elle veut ça pour elle-même. Mais la vie ne se déroule pas comme prévu. Et parfois, en tant que femmes, nous oublions de définir qui nous sommes dans nos propres rôles. Je ne serai jamais comme Badru.

“La façon dont j’ai choisi mes rôles, le timing de mes sorties cinématographiques, rien n’est prévu. Je me suis mariée à 29 ans, je pensais que je ne me marierais que bien plus tard. Très tôt, dans ma carrière et ma vie personnelle, J’ai réalisé que vous deviez suivre ce qui se passe naturellement, suivre votre intuition, suivre ce qui vous semble juste par opposition à ce que vous pensez être juste », a-t-elle conclu.

Outre Alia, Darlings présente d’excellentes performances de Vijay Raaz qui joue son mari Hamza Shaikh, et Shefali Shah dépeignant sa mère Shamshunissa ‘Shamshu’ Ansari. Les débuts en tant que réalisateur de Jasmeet K. Reen sont tombés sur le géant OTT Netflix le 5 août.