Alia Bhatt révèle le premier aperçu de son premier film hollywoodien, Arjun Kapoor, Zoya Akhtar réagit

Alia Bhatt a partagé le premier aperçu de son premier film hollywoodien Heart Of Stone, et cela ressemble à un pas de géant pour Bhatt. L’actrice de Brahmastra a partagé la vidéo sur son Instagram, et en une heure, la publication a reçu plus de 400 000 likes et 1 600 commentaires.

Dans la vidéo, nous voyons des décors d’action explosifs remplis d’adrénaline, avec la réalisation du film. On nous présente même les prémisses du film. Heart of Stone met en vedette Gal Gadot dans le personnage principal de Rachel Stone, avec Alia Bhatt dans le rôle de Keya Dhawan et Jamie Dorman. Alia a partagé le premier regard avec la légende : “Le premier regard de Heart Of Stone et Keya (émojis cardiaques) à venir sur Netflix en 2023.”

Voici la vidéo







Comme nous l’avons mentionné, le message de Bhatt est devenu viral instantanément, et il y a eu plusieurs commentaires de ses co-stars, félicitant Alia de les avoir rendus fiers. Arjun Kapoor a écrit: “C’est une grande fierté.” La mère d’Alia, Soni Razdan, a écrit : “Oh fabuleux !!! Ça a l’air tellement excitant.” Zoya Akhtar a écrit : “Woohoo !”

Auparavant, dans une interview avec Filmfare, Alia a fait l’éloge de l’équipe de Heart Of Stone et a déclaré : “Ils (l’équipe du film) ont été très accommodants et cela me rend très reconnaissant. Parce qu’encore une fois, je tournais mon premier film d’action et il y avait un mais ils savaient tous et ils étaient tous très en sécurité. J’avais des doubles et j’ai été très réconforté. Et c’est tout ce qui compte, surtout si vous le faites pour la première fois. C’était une expérience vraiment amusante.”

Alia a mis en ligne un certain nombre de photos avec Gal et d’autres membres de la distribution sur Instagram en juillet pour marquer l’achèvement de Heart of Stone. Heart Of Stone, réalisé par Tom Harper, sera présenté en première sur Netflix en 2023. Alia aura également Rocky aur Rani Prem Kahani dont la sortie est prévue la même année.