Alia Bhatt révèle le “meilleur trait” de Ranbir Kapoor en tant que co-star, partage son adorable photo des décors de Brahmastra

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor, futurs parents, sont les couples les plus aimés de B-town. Les deux stars mariées partageront l’espace à l’écran pour la première fois dans l’épopée d’aventures fantastiques d’Ayan Mukerji, Brahmastra, dont la sortie est prévue le 9 septembre. La chimie à l’écran et hors écran d’Alia et Ranbir est appréciée du public.

Jeudi 4 août, l’actrice de Highway a tenu une session Ask Me Anything sur son compte Instagram dans laquelle elle a répondu à quelques questions posées par ses fans. Un internaute lui a demandé “Le meilleur trait de Ranbir en tant que co-vedette ?”, ce à quoi elle a répondu : “Ranbir est la personne avec qui il est le plus facile de travailler ! Il est tellement ponctuel ! Il est tellement généreux en tant qu’acteur ! Il ne quitte jamais le plateau ! Son la discipline est plus que géniale !!!”. Elle a même partagé une adorable photo invisible de Ranbir faisant des cœurs avec ses mains alors qu’elle écrivait plus loin : “Il me ferait aussi ces petits cœurs entre les prises !”.





Lorsqu’un autre utilisateur lui a demandé de partager de « petits » détails sur son prochain film Darlings, l’actrice de Gangubai Kathiawadi a partagé une affiche de Darlings et a écrit : « Pourquoi peu ? sur Netflix à 12h30″ ajoutant quatre émojis dansants.

Darlings, qui sortira le 5 août sur Netflix, est un film spécial pour Alia car il marque ses débuts en tant que productrice depuis qu’elle a financé la comédie noire avec Shefali Shah, Roshan Mathew et Vijay Varma sous sa bannière Eternal Sunshine Productions, qu’elle a nommé d’après l’un de ses films préférés Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey et Kate Winslet.

LIRE | La star des Darlings, Alia Bhatt, réagit à la chanson de Brahmastra, Kesariya, qui est trollée, dit “main kyun …”

Outre Darlings et Brahmastra, Alia Bhatt sera vue dans le drame romantique familial de Karan Johar Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani face à Ranveer Singh et ses débuts à Hollywood Heart Of Stone avec l’actrice Wonder Woman Gal Gadot. Elle a également le film road-trip Jee Le Zaraa dans son pipeline avec Priyanka Chopra et Katrina Kaif.