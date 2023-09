Alia Bhatt révèle le meilleur côté des voyages à l’étranger avec Raha et Ranbir Kapoor

Alia Bhatt récemment retourné à Mumbai avec Ranbir Kapoor. Le duo avec leur fille Raha Kapoor, est parti en vacances à New York. L’actrice et l’acteur assument leurs responsabilités parentales comme des pros. Ils s’assurent que l’un ou l’autre est avec Raha à tout moment. Maintenant, en parlant de leur voyage à l’étranger, Alia a révélé pourquoi elle emmène Raha à l’étranger et non dans et autour du pays et c’est la meilleure partie de leurs voyages à l’étranger.

Alia Bhatt partage la meilleure partie du voyage de Raha Kapoor à l'étranger

L’actrice lauréate d’un prix national révèle qu’elle attend le plus avec impatience ses voyages à l’étranger avec Raha Kapoor et Ranbir Kapoor car les villes qu’elles visitent sont moins peuplées que Mumbai. En parlant à InStyle Australia, Alia partage qu’elle aime se promener dans le parc avec sa fille Raha, ce qu’elle ne peut pas faire à Mumbai.

Alia dit qu’elle et Ranbir Kapoor ne peuvent pas vraiment faire ça en Inde. Alia partage qu’il devient un peu compliqué pour elle ou pour Ranbir d’emmener Raha se promener dans le pays. Naturellement, parce que les paparazzi les suivent partout et même s’ils obligent à ne pas cliquer sur des photos, d’autres pourraient ne pas le faire. Le temps de qualité pourrait également être affecté si les fans continuent de se presser autour de leur petite fille pour la voir. Il y a beaucoup de curiosité autour de Raha de la part des médias et des internautes. Ainsi, se promener et regarder Raha s’endormir dans le landau ou l’emmener dans des cafés et faire du shopping, voilà ce qu’Alia apprécie lors de ses voyages dans des villes étrangères. « Je l’ai mise dans mon petit porte-bébé et elle est juste attachée à moi. C’est quelque chose que je chéris vraiment », dit la mère adorée.

Alia Bhatt, Raha Kapoor, la fille de Ranbir Kapoor

Raha Kapoor est née le 6 novembre de l’année dernière. Dans moins de deux mois, Raha en sera un. Peux-tu le croire? cela fera un an qu’Alia Bhatt est devenue maman. Parlant des devoirs parentaux, Alia a révélé un jour dans une interview qu’elle et Ranbir faisaient en sorte que l’un ou l’autre soit avec Raha. Et quand aucun d’eux ne peut être avec elle, soit Shaheen est avec elle, soit Neetu Kapoor ou Soni Razdan. Maintenant, c’est à cela que sert une famille.