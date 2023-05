Alia Bhatt révèle la chose la plus adorable que Raha fait en se nourrissant; l’appelle un « moment romantique »

Alia Bhatt profite pleinement de sa maternité et parle avec joie de sa fille de six mois, Raha Kapoor, dont les fans meurent d’envie d’avoir un seul aperçu. Dans son interaction, Alia a révélé la chose la plus adorable que Raha a commencé à faire et ce ne sont que les mamans qui la sentiront le plus, l’actrice de Gangubai Kathiawadi a révélé que Raha a commencé à toucher son visage pendant qu’elle la nourrit et c’est le meilleur moment la mère et la fille partagent.

Lors de son entretien avec Harper Bazaar Arabia, Alia a été interrogée sur la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée dans la vie, à laquelle l’actrice a répondu : « Ma fille a commencé à me toucher le visage. Je pense que c’est la meilleure chose qui me soit arrivée la semaine dernière . Parce que maintenant, quand je la nourris, elle ne prend qu’une minute, me regarde et commence à me toucher le visage. C’est comme un moment romantique entre nous deux. Et c’est littéralement la meilleure chose qui me soit jamais arrivée en ma vie. » Aww, nous vous comprenons totalement, Alia.

Tout en parlant de la partie la plus difficile du tournage, en particulier d’un film d’action pendant la grossesse, Alia a déclaré dans la même interview : « Chaque jour est un nouveau jour avec ma fille, et chaque jour est un nouveau jour qui vit un nouveau geste ou une nouvelle expression. Je n’arrête pas de dire que la chose la plus importante que j’ai apprise est la patience. J’ai toujours été une personne très impatiente, et si c’est possible, je suis devenue encore plus impatiente avec le temps. Mais je pense qu’avoir un bébé et la maternité vous donnent définitivement un sentiment d’immobilité et de calme. Je veux dire, c’est très exigeant dès le début. Cela peut être extrêmement écrasant. Mais si vous le traversez avec patience, cela vous donne vraiment beaucoup de force intérieure ».

Alia Bhatt s’est mariée avec l’acteur de Bollywood Ranbir Kapoor en avril de l’année dernière, et en novembre, le couple a accueilli leur fille Raha Kapoor.