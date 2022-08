Alia Bhatt révèle comment Gal Gadot, co-vedette de Heart of Stone, et son mari Jaron Varsano ont réagi à sa grossesse

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor attendent leur premier enfant ensemble. Le couple a annoncé la grossesse en partageant une photo de l’hôpital et a envoyé Internet dans un effondrement. Pendant ce temps, Alia était occupée à tourner pour ses débuts à Hollywood Heart of Stone avec Gal Gadot au Portugal. L’actrice a maintenant révélé comment Gal Gadot et son mari Jaron Varsano ont réagi lorsqu’elle a annoncé la nouvelle de sa grossesse.

“Quand j’ai appelé Gal et que je lui ai dit, j’ai dit:” Je suis enceinte et je viens “et elle a dit (imite Gal),” Oh mon Dieu, ça va être incroyable “. Elle a eu une si belle réaction . Son mari était avec son Jaron et il a dit: “C’est de bon augure, c’est une bonne chose qui signifie que tout va très bien se passer, c’est charmant pour le film”. Ils étaient si adorables, si solidaires “, a déclaré Alia Filmfare.

Alia a terminé le tournage de ses débuts à Hollywood et elle a exprimé sa gratitude à l’équipe avec une note sincère. Elle a également partagé quelques photos du film avec Gal Gadot et l’équipe. Alia a été vue en train de serrer dans ses bras Gal Gadot avec de larges sourires sur le visage dans un selfie. Elle a également partagé une photo des coulisses de son tir intense pendant qu’elle tournait.

Pendant ce temps, Alia se prépare pour la sortie de son prochain film Brahmastra avec son mari Ranbir Kapoor. Le film met également en vedette Amitabh Bachchan, Mouni Roy, Nagarjuna entre autres. Brahmastra est une franchise cinématographique en trois parties et le début du premier univers original de l’Inde, l’Astraverse.