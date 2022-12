Alia Bhatt réussit la pose de yoga à l’envers des semaines après la naissance de sa fille Raha, les fans disent “tu es tellement incroyable”

Alia Bhatt a donné des objectifs de motivation avec sa dernière publication Instagram dans laquelle elle s’est mise à l’envers pour tenter la pose de yoga d’inversion, quelques semaines seulement après avoir accouché de sa fille Raha le 6 novembre. L’actrice de Brahmastra s’est également ouverte sur son voyage post-partum et a partagé des conseils pour “compagnons mamas” dans une longue légende qu’elle a postée avec la photo.

“Un mois et demi après l’accouchement, après avoir progressivement reconstruit ma connexion avec mon noyau, et avec les conseils complets de mon professeur @anshukayoga, j’ai pu tenter cette inversion aujourd’hui”, Alia, qui a fait partie de quatre critiques et des films acclamés par le commerce cette année, a écrit.

L’actrice a en outre ajouté : “A mes collègues mamans, écouter votre corps après l’accouchement est la clé. Ne faites PAS ce que votre instinct vous dit de ne pas faire. Pendant la première ou les deux premières semaines de mes séances d’entraînement, tout ce que j’ai fait était de respirer… de marcher… retrouver ma stabilité et mon équilibre (et j’ai encore un long chemin à parcourir). Prenez votre temps – appréciez ce que votre corps a fait. Après ce que mon corps a fait cette année, j’ai fait le vœu de ne plus jamais être dur avec moi-même. Accouchement est un miracle à tous points de vue, et donner à votre corps l’amour et le soutien qu’il vous a donné est le moins que nous puissions faire. PS – tout le monde est différent – veuillez parler à votre médecin avant de faire quoi que ce soit qui implique de l’exercice.





Ses fans et ses followers ont fait l’éloge de l’actrice de l’étudiante de l’année dans la section des commentaires alors qu’ils louaient son message inspirant et l’appelaient incroyable. Sonu Sood, qui est lui-même un grand pratiquant de yoga, a répondu avec un commentaire hilarant qui disait : “Par erreur, tu as posté ta photo à l’envers”. Ishaan Khatter est également intervenu et a écrit : “mama alia, vous êtes encore plus incroyable 🙂 big ups !”.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Alia a deux projets intéressants qui devraient sortir l’année prochaine. Elle sera d’abord vue aux côtés de sa co-vedette de Gully Boy, Ranveer Singh, dans l’artiste familial de Karan Johar, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, qui sortira le 28 avril. Son prochain film est le thriller d’action d’espionnage hollywoodien Heart of Stone dirigé par l’actrice de Wonder Woman. Gal Gadot.