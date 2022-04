Alia Bhatt reprend le travail après son mariage avec Ranbir Kapoor, les internautes demandent « sindoor kaha hai? »

Après Ranbir Kapoor, Alia Bhatt a repris le travail et elle a été repérée à l’aéroport. L’actrice est partie sur le tournage du réalisateur Rocky aur Rani ki Prem Kahani de Karan Johar. À l’aéroport, Alia a été vêtue d’une robe churidar traditionnelle, et elle a gracieusement posé pour les papas et leur a fait signe.

Outre Alia, même le réalisateur Karan et Manish Malhotra ont été repérés à l’aéroport pour la même chose. Viral Bhayani a publié les photos et la vidéo d’Alia avec la légende : « #aliabhatt après le mariage rejoint le travail alors qu’elle part pour son tournage avec Karan Johar et Manish Malhotra. »

Voici les images







De nombreux internautes ont essayé de troller Alia pour son look. Un internaute a ajouté : « Kha se beautiful lagrhi yo. » Un autre a ajouté : « Kahin se new dulhan n lag rahi h is s behtar to katrina thi. » Un autre internaute a ajouté : « Dulhan ki mehendi itni chotisi ? Shadi ki ya sirf formalité complète kar li. » L’un des internautes a ajouté : « Sindoor nhi ​​lagaya ». Un autre utilisateur a affirmé : « Yeh ab Katrina ko copie kr rhi ». L’un des internautes a ajouté : « Sindoor to h nhi Maang me kahe ki beautiful. » L’un de ses fans a défendu Alia et a déclaré: « Oh mon Dieu, les gens ont déjà commencé à parler de ce que les femmes devraient porter ou non après le mariage. C’est sa vie, qu’elle veuille porter des sindoor ou des bracelets ou non. On ne dit rien aux hommes ce qu’ils devraient être porter après le mariage ou non. Il n’est pas nécessaire que chaque famille suive les mêmes rituels.

Il y avait d’autres internautes qui ont été impressionnés par le look d’Alia et ils l’ont couverte de louanges. Un utilisateur a ajouté : « BEAU BÉBÉ ». Un autre utilisateur a ajouté : « Elles ont l’air élégantes, sophistiquées et magnifiques… Les femmes mariées étincellent du glamour qui brille dans le monde entier. » Un autre fan de Bhatt a ajouté : « Tellement tellement beau et radieux. » Le look simple d’Alia a ensorcelé ses fans, « 1er regard après le mariage – tellement ordinaire omg. »

Côté travail, Alia sera vue avec son mari Ranbir Kapoor dans Brahmastra Part One: Shiva. Le film sortira sur grand écran le 9 septembre.