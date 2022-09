Alia Bhat et Ranbir Kapoor ont prouvé qu’ils sont le couple puissant de l’industrie. Avec leur dernière version Brahmastra, ils ont simplement prouvé que leur alchimie est magique. Les fans adorent leur lien à l’écran. Hors écran également, le couple se fait papouiller assez souvent car ils ont été occupés à promouvoir Brahmastra. Les stars ont récemment été aperçues à Mumbai avec le réalisateur Ayan Mukerji. Mais cette fois, ils se sont fait troller. Alia Bhatt a réparé les cheveux de Ranbir Kapoor devant les paps et cela a appelé à la pêche à la traîne.

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor papi dans la ville

Dans la vidéo, on peut voir qu’Alia Bhatt essaie de réparer les cheveux de Ranbir Kapoor mais il ne la laisserait pas toucher ses cheveux. Eh bien, les garçons et leur obsession pour leurs cheveux ! Cependant, les internautes traquent le couple et le qualifient de “surjoué”. Un commentaire sur la vidéo disait: “Sari care isko public place pa hi dikhani hoti ha, overacting ki dukan.” Un autre commentaire disait : “RK se sent tellement gênée par le PDA d’Alia… Pour elle, se marier avec RK est la plus grande réussite de sa vie… bien plus que tout le travail acharné qu’elle a fait.” La vidéo est devenue virale et elle est partout dans l’actualité du divertissement.

Regardez la vidéo récente de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ci-dessous :

Collection au box-office Brahmastra

Pendant ce temps, Brahmastra s’est avéré être un succès. Il bat de nombreux records au box-office. Il est devenu l’un des plus gros revenus de cette année. En Inde, jusqu’à présent, il aurait collecté Rs 155 crore. À l’international aussi, le film s’est extrêmement bien comporté. Le film sorti le 9 septembre met également en vedette Amitabh Bachchan, Nagarjuna, Mouni Roy et Shah Rukh Khan dans des rôles clés.