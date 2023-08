Alia Bhatt remercie le public pour sa victoire de la meilleure actrice aux National Awards dans le style Gangubai et félicite Kriti Sanon : « Brille sur »

Alia Bhatt a non seulement remercié le public, le réalisateur de Gangubai Kathiawadi, Sanjay Leela Bhansali, mais elle a même félicité Kriti Sanon pour avoir partagé avec elle le prix national de la meilleure actrice.

Alia Bhatt a réagi à sa grande victoire en remportant le prix de la meilleure actrice aux 69e National Awards et a remercié le public d’avoir fait de Gangubai Kathiawadi un si grand succès. Sur son Instagram, Alia a partagé une publication carrousel, avec une note sincère. Sur la première photo, Alia a posé avec le namaste emblématique de Gangubai. Sur la deuxième photo, la belle Alia a été photographiée souriante devant son exploit.

Alia a partagé la publication avec la note : « À Sanjay Sir.. À toute l’équipe.. À ma famille.. À mon équipe et enfin, mais certainement pas des moindres. À mon public… Ce prix national est le vôtre. parce que sans vous TOUS, rien de tout cela ne serait possible… sérieusement ! Je suis TELLEMENT reconnaissante… Je ne prends pas des moments comme ceux-ci à la légère… J’espère continuer à divertir aussi longtemps que je peux..Amour et lumière. .

Gangu (également connu sous le nom d’Alia) »

Alia a également félicité Kriti Sanon pour avoir partagé le prix avec elle et a salué son acte primé dans Mimi. « PS – Kriti… Je me souviens de t’avoir envoyé un message le jour où j’ai vu Mimi… c’était une performance tellement honnête et puissante… J’ai pleuré et pleuré… tellement bien mérité… brille sur toi, étoile… le monde est à toi huître. »

Voici le message





Gangubai Kathiawadi, réalisé par Sanjay Leela Bhansali, a remporté cinq National Film Awards, dont celui de la meilleure actrice à la 69e National Awards. Outre la meilleure actrice d’Alia, Bhansali a remporté deux prix : celui du meilleur scénariste (adapté) avec Utkarshini Vashishtha et celui du meilleur montage pour le film. Les autres prix du film étaient ceux du meilleur auteur de dialogues pour Vashishtha et Prakash Kapadia et du meilleur maquilleur pour Preetisheel Singh D’souza.

Sur le plan du travail, Alia a été vue pour la dernière fois dans le super hit Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani de Karan Johar. Cette année, Alia a également fait ses débuts à Hollywood avec Gal Gadot dans le thriller d’action Heart of Stone.