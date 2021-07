Alia Bhatt rejoint le tournage de ‘RRR’ | Films Actualités

New Delhi: « Sita » de l’équipe RRR – Alia Bhatt est de retour sur les plateaux du film mercredi.

Prenant à son histoire Instagram, l’acteur a partagé deux vidéos d’elle-même. Dans le premier clip de boomerang, on pouvait voir Alia assise dans une voiture alors qu’elle se rendait sur le lieu de tournage de son premier film dramatique d’action en télougou.

Parallèlement à la vidéo, elle a écrit : « Et enfin… Team RRR me voici !!! @rrrmovie. »

Alia est extrêmement magnifique dans un look décontracté. Elle a enfilé une veste cargo verte à la mode avec un t-shirt noir. Pour compléter son look, elle a opté pour un maquillage sans maquillage et une coiffure élégante. Pour accessoiriser la tenue, elle portait une paire de créoles en métal.

Dans une autre vidéo, on pouvait voir l’acteur de « Student Of The Year » se préparer pour son tournage dans la salle de maquillage à 6h41, selon l’heure qu’elle a mentionnée dans l’histoire d’IG. « Rise & Shine », a-t-elle mentionné dans l’histoire.

La star de « Kalank » est prête pour ses débuts en télougou avec le prochain film du réalisateur le plus recherché SS Rajamouli intitulé « RRR ».

‘RRR’ met en vedette Ram Charan, Jr NTR, Alia, Ajay Devgn, Samuthirakani, Olivia Morris, Alison Doody et Ray Stevenson.

Apparemment, la production et la post-production du film se déroulent en même temps. Il y a quelques semaines, les créateurs ont également annoncé que les acteurs principaux Ram et Jr NTR avaient terminé leurs parties de doublage en deux langues.

Le film serait une histoire fictive se déroulant à l’époque pré-indépendante des années 1920 et serait basé sur la vie de deux célèbres combattants de la liberté – Alluri Sitarama Raju et Komaram Bheem.

Le film était initialement prévu pour une sortie le 30 juillet 2020. Cependant, les retards imprévus, y compris ceux causés par les blessures subies par Jr NTR et Ram pendant la production, ont forcé les fabricants à repousser la date de sortie. L’épidémie de coronavirus et le verrouillage qui a suivi ont de nouveau perturbé la production.

Enfin, le tournage a repris en octobre de l’année dernière. Le film dont on parle beaucoup, « RRR », sortira en plusieurs langues le 13 octobre de cette année.

Parlant du front de travail d’Alia, en dehors du magnum opus de SS Rajamouli « RRR », elle sera ensuite vue dans le réalisateur « Brahmastra » d’Ayan Mukherji, aux côtés de Ranbir Kapoor et de la mégastar Amitabh Bachchan.

Produit sous la bannière de Karan Johar de Dharma Productions, le film de super-héros mettra également en vedette Nagarjuna et Dimple Kapadia dans des rôles clés.

Elle a également « Gangubai Kathiawali » de Sanjay Leela Bhansali et « Darlings » qu’elle coproduit avec Shah Rukh Khan sous sa bannière de production Eternal Sunshine Productions et sa bannière Red Chillies Entertainment.