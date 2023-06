Alia Bhatt redéfinit le glamour en robe verte au tapis rouge Tudum 2023

Alia Bhatt à Netflix Tudum 2023.

La beauté bollywoodienne Alia Bhatt a fait beaucoup parler d’elle ces derniers temps grâce à son premier projet à Hollywood, Heart Of Stone. Récemment, la star de Raazi était au Brésil pour faire partie de Netflix Tudum 2023. Alia Bhatt a laissé les amateurs de mode émerveillés par ses choix vestimentaires. Son dernier ensemble était une magnifique robe verte décolletée. Alia a opté pour un look naturel et des tresses ouvertes. Sa tenue du jour est restée simple car elle a choisi de sauter les accessoires avec son dernier look.

Alia Bhatt peut être vue toute gracieuse alors qu’elle accompagne ses co-stars de Heart Of Stone Gal Gadot et Jamie Dornan sur le tapis rouge de l’événement Netflix Tudum 2023. Alors que Gal Gadot était magnifique dans une robe en cuir noir, Jamie Dornan a opté pour un élégant costume gris. Partageant son look de tapis rouge sur sa poignée Instagram, Alia Bhatt a sous-titré le post, « Obrigado Brazil… Merci pour tout l’amour ! Tu as mon cœur ».





La bande-annonce de Heart of Stone est sortie

Les créateurs de Heart Of Stone ont récemment dévoilé la bande-annonce passionnante du drame tant attendu. Le clip présente au public Gal Gadot et Jamie Dornan en tant que membres d’une équipe qui ne sont pas censés être liés par les émotions. Le seul objectif est de maintenir la paix dans le monde lorsque les gouvernements ne font pas de même. Bien qu’Alia Bhatt ne soit pas vue en train d’effectuer des cascades à indice d’octane élevé dans l’aperçu, son personnage apparaît sûrement comme suffisamment puissant pour faire tomber tout le groupe.





Ce que les gens ont à dire sur le rôle d’Alia Bhatt

Alors que la star de Gangubai Kathiawadi a publié la bande-annonce de Heart Of Stone sur Instagram, sa mère Soni Razdan a écrit dans la section des commentaires, « Arre wah! » avec plusieurs coeurs, des applaudissements et des emojis de feu.

Les fans ont réagi avec bonheur en voyant Alia dépeindre quelque chose de différent. «Alia en tant qu’antagoniste. Tellement excitant! » un commentaire lu.

« Alia dans un rôle négatif ! Wowww ça a l’air cool ! » fait remarquer un individu.

« Vous avez tourné ce film alors que vous étiez enceinte. Une actrice si travailleuse ! Nous devons tous apprécier cela. Plus de pouvoir pour vous, Queen Bee », a écrit un utilisateur.

Les prochains projets d’Alia Bhatt

En plus de Heart of Stone, la programmation d’Alia Bhatt comprend également Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani de Karan Johar aux côtés de Ranveer Singh et du réalisateur Jee Le Zaraa de Farhan Akhtar.